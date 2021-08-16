英獎學金學生恐成塔利班目標 約翰遜擬加快批簽證

▲ 約翰遜表明會盡力加快審批有關學生的簽證。

恐怖組織塔利班重新控制阿富汗，當地不少民眾憂慮前景，紛紛希望離開。英國首相約翰遜表示，即使外交部暫停審批獎學金簽證，英國政府仍然有意加快獲取獎學金的阿富汗學生審批簽證。

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英國駐阿富汗大使布里斯托（Laurie Bristow）早前向35位獲志奮領獎學金（Chevening Scholarships）資格的阿富汗學生發信，指由於阿富汗局勢，位處阿富汗首都喀布爾（Kabul）的英國大使館將暫時無法審核簽證，讓他們趕及今年來到英國開始新學年。做法引來不少批評，要求外交大臣藍韜文（Dominic Raab）干涉。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周日（15日）受訪時被問及事件，表示會確保有關學生可以赴英，並正加快審批簽證。據悉，相關學生曾與英國駐阿富汗大使館人員視象會面，並提出多個其他方案審理簽證，可惜全數被英方人員拒絕。

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不少獲獎學金資格的學生屬阿富汗少數族裔及其他宗教人士，部分更曾遭塔利班迫害，他們憂慮自己身份加上與英國大學的聯繫，會成為塔利班針對及攻擊的對象。因此，他們希望獎學金審批只是延後，亦擔心年內不能離開阿富汗。

責任編輯：吳漢培