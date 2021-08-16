塔利班禁民眾打新冠疫苗 醫院接種室關閉

塔利班長驅直入阿富汗首都喀布爾，時隔20年再度接管阿富汗。阿富汗媒體報道，塔利班宣布禁止阿富汗東部帕克蒂亞省（Paktia）民眾接種新冠疫苗，當地醫院的新冠疫苗接種室更要關閉。

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阿富汗電視台Shamshad News引述該省公共衛生主任艾哈邁德扎伊（Walayat Khan Ahmadzai）指，塔利班禁止該省民眾接種新冠疫苗，並於當地醫院貼出相關告示。

艾哈邁德扎伊透露醫院的疫苗接種室已關閉數天，而病人也受到疫苗暫時被禁的通知。艾哈邁德扎伊更聲稱塔利班曾要求疫苗分發小組不要提供疫苗，但塔利班沒有回應指控。

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阿富汗目前僅批准印度血清研究所生產的Covishield阿斯利康疫苗。根據Our World in Data網站截至上周三（11日）的數據，阿富汗僅有2%（77萬人）人口已接種最少一劑新冠疫苗，有0.6%（21.9萬人）已完成接種兩劑疫苗。

阿富汗上周平均每日為民眾接種3.69萬劑新冠疫苗，為展開接種計劃以來的最高7日平均數。

責任編輯：鄭錦玲