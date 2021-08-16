【醫療科技】劍橋研AI系統　即時掃描診認知障礙

▲ 劍橋大學（Cambridge University） 科學家宣布，他們新開發的人工智能（Artificial Intelligence，AI）系統可一次透過腦部掃描的方式，來提前診斷出認知障礙症，有助及早預防及治療大幅度改善患者病情惡化。（圖片來源：劍橋大學官網）

治療認知障礙症的過程又有重大突破。劍橋大學（Cambridge University） 科學家宣布，他們新開發的人工智能（Artificial Intelligence，AI）系統可一次透過腦部掃描的方式，來提前診斷出認知障礙症，有助及早預防及治療大幅度改善患者病情惡化。

參與研究的研究人員表示，目前認知障礙症必須透過不斷的掃描及測試才能夠診斷出來，整個過程將需4到12週的時間。但新研發的AI系統僅需掃描腦部一次，便可提前診斷出患者的認知障礙症。該AI系統可快速將可能患有認知障礙症的潛在患者腦部掃描圖片，與上千名認知障礙症患者的腦部掃描圖片作比對，確定其相關數據是否吻合。

劍橋大學教授Zoe Kourtzi指，認知障礙症的相關症狀很可能在晚年出現，但也可能永遠也不會發生。如果及早治療，能減緩疾病進展及避免更多損害。

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事實上，美國的研究人員在去年也曾透過AI系統根據人們描述不同圖片的語言作為樣本，分析他們描述時的組織、語法及聲音等，以判斷哪些人未來更有可能罹患阿茲海默症，此方法據稱能比醫生提前7年做出預測，凖確率高達約70%。

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責任編輯：張凱琳