  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫療科技】劍橋研AI系統　即時掃描診認知障礙

科技 16:40 2021/08/16

分享：

劍橋大學（Cambridge University） 科學家宣布，他們新開發的人工智能（Artificial Intelligence，AI）系統可一次透過腦部掃描的方式，來提前診斷出認知障礙症，有助及早預防及治療大幅度改善患者病情惡化。（圖片來源：劍橋大學官網）

治療認知障礙症的過程又有重大突破。劍橋大學（Cambridge University） 科學家宣布，他們新開發的人工智能（Artificial Intelligence，AI）系統可一次透過腦部掃描的方式，來提前診斷出認知障礙症，有助及早預防及治療大幅度改善患者病情惡化。

參與研究的研究人員表示，目前認知障礙症必須透過不斷的掃描及測試才能夠診斷出來，整個過程將需4到12週的時間。但新研發的AI系統僅需掃描腦部一次，便可提前診斷出患者的認知障礙症。該AI系統可快速將可能患有認知障礙症的潛在患者腦部掃描圖片，與上千名認知障礙症患者的腦部掃描圖片作比對，確定其相關數據是否吻合。

劍橋大學教授Zoe Kourtzi指，認知障礙症的相關症狀很可能在晚年出現，但也可能永遠也不會發生。如果及早治療，能減緩疾病進展及避免更多損害。

【視像會議】Google Meet開放多項新功能　允許最多設定25位共同主持人

事實上，美國的研究人員在去年也曾透過AI系統根據人們描述不同圖片的語言作為樣本，分析他們描述時的組織、語法及聲音等，以判斷哪些人未來更有可能罹患阿茲海默症，此方法據稱能比醫生提前7年做出預測，凖確率高達約70%。

【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準

【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者

責任編輯：張凱琳

相關文章

【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月
今日
【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
今日
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
2021/08/14
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【Apple】AirPods變身體偵測工具？　研究：AirPods 可判斷用戶呼吸速率
2021/08/13
【Apple】AirPods變身體偵測工具？　研究：AirPods 可判斷用戶呼吸速率

你可能感興趣

【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月
今日 13:02
【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
今日 11:31
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
14:30 2021/08/14
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
美國 劍橋大學 認知障礙症 認知障礙 治療 醫療科技 大學 人工智能

下一篇文章

【太空科技】SpaceX擬擴大Starlink衛星網絡服務範圍　為3000萬美國人提供數據連接
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色