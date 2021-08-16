【添好運】Jolliebee再斥4.1億全面收購添好運　估值高達27億元

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菲律賓連鎖炸雞店快樂蜂（Jollibee）最新提出，以7156萬坡元（折合約4.1億港元）收購持有米芝蓮點心店「添好運」亞太區經營權及分店的Titan Dining LP餘下的15%權益，交易完成後將全面持有Titan。據報，今次交易的添好運估值高達27億元。
快樂蜂早在2018年，以4500萬坡元（約2.6億港元）收購Titan的45%股權，是開拓中式點心市場的第一步，隨後持續增持更多Titan的股權。提出今次全面收購前，快樂蜂已持有Titan 85%股權。
至2020年，快樂蜂與添好運集團訂立合營協議，在中國內地開設和經營添好運點心專門店，並計劃在北京、深圳及廣州等地開設更多分店，目標是未來5年在內地開設100間門店。
Jollibee雖來自菲律賓，但創辦人其實是福建華僑陳覺中。Jollibee早在1978年創辦，一直是菲律賓最大的快餐店品牌。
至近年，Jollibee開始擴大在港版圖，由最初只有中環一間分店，陸續增至在旺角、尖沙咀、北角、荃灣等開設約10間分店。
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