  • 31°C
香港時間 : 2021816日 (一) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【添好運】Jolliebee再斥4.1億全面收購添好運　估值高達27億元

Hot Talk 13:50 2021/08/16

分享：

【添好運】Jolliebee再斥4.1億全面收購添好運　估值高達27億元

菲律賓連鎖炸雞店快樂蜂（Jollibee）最新提出，以7156萬坡元（折合約4.1億港元）收購持有米芝蓮點心店「添好運」亞太區經營權及分店的Titan Dining LP餘下的15%權益，交易完成後將全面持有Titan。據報，今次交易的添好運估值高達27億元。

快樂蜂早在2018年，以4500萬坡元（約2.6億港元）收購Titan的45%股權，是開拓中式點心市場的第一步，隨後持續增持更多Titan的股權。提出今次全面收購前，快樂蜂已持有Titan 85%股權。

    點擊圖片放大
    +2

至2020年，快樂蜂與添好運集團訂立合營協議，在中國內地開設和經營添好運點心專門店，並計劃在北京、深圳及廣州等地開設更多分店，目標是未來5年在內地開設100間門店。

Jollibee雖來自菲律賓，但創辦人其實是福建華僑陳覺中。Jollibee早在1978年創辦，一直是菲律賓最大的快餐店品牌。

至近年，Jollibee開始擴大在港版圖，由最初只有中環一間分店，陸續增至在旺角、尖沙咀、北角、荃灣等開設約10間分店。

相關文章：

【添好運】Jollibee於上海開設首家添好運　冀5年內在內地開設百家添好運分店

【快樂蜂】Jollibee於上海開首間添好運　目標未來5年內地開100間店

美食 收購 增持 菲律賓 米芝蓮 點心

上一篇文章

【免費叮叮】香港電車8‧18免費乘車日　賀獲健力士世界紀錄及港隊東奧佳績

下一篇文章

【業績│航運】海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元　股息率增至5.4厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【港股市況】中國數據遜預期港股跌逾300點　美團騰訊領跌、創科逆市再破頂（不斷更新）
【港股市況】中國數據遜預期港股跌逾300點　美團騰訊領跌、創科逆市再破頂（不斷更新）
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底