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【太空任務】NASA試3D打印月球風化層　用外星材料製殖民建築物

科技 15:04 2021/08/16

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有外媒報道，NASA將向太空國際空間站（International Space Station）補給一部3D打印機，用於模擬月球表面上的3D打印風化層，包括土壤及岩石等，用於試驗外星材料是否能用作未來建築物的原材料。

美國太空總署（NASA）正向利用天體土壤建立月球和火星殖民地的目標邁進一大步。有外媒報道，NASA將向太空國際空間站（International Space Station）補給一部3D打印機，用於模擬月球表面上的3D打印風化層，包括土壤及岩石等，用於試驗外星材料是否能用作未來建築物的原材料。

據外媒Engadget報道，上述名為Redwire Regolith Print （RRP） 項目將與現有的打印機系統 （ManD） 共同工作，嘗試以3D打印技術模擬風化層。報道指出，空間站工作人員將測量所得材料的強度，試驗其是否能夠應對地球以外的惡劣環境。

NASA表示， 這次打印的主要目標是成功展示微重力下的製造能力，次要目標是生產用於科學分析的材料樣本。NASA又稱，這種技術最終可用於建造棲息地、著陸墊及其他結構，以使用外星材料進行未來探索任務，而毋須再為建造帶來地球上的原材料。

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報道指出，如一切順利，RRP會有助殖民者按需要打印部分棲息地，並會減少NASA帶上月球和火星建築材料的數量。事實上，科學家一直以來設想建立以土壤為基礎的棲息地，相信如果能在較低重力下測試以3D技術打印土壤，可助人類日後殖民至月球和火星的任務更易實現。

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責任編輯：張凱琳

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