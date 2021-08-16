  • 31°C
香港時間 : 2021816日 (一) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能裝置】Fitbit Charge系列新產品渲染圖曝光　或添加增心電圖功能、設有3款顏色

科技 14:05 2021/08/16

分享：

最近網上有關於Fitbit Charge 5的渲染圖曝光，裝置將設有3款不同顏色，或提供心電圖功能。

最近有消息傳出，Google旗下的智能裝置品牌Fitbit，將會推出Fitbit Charge系列新產品。近日網上就有關Fitbit Charge 5的渲染圖曝光，裝置將會設有3款不同顏色，或會提供心電圖功能。

＜＜【華為新品】華為推新一代Sound X智能喇叭兼手環 6 Pro　8月中正式發售

＜＜【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務

日前，知名爆料達人Evan Blass透過Twitter上傳Fitbit智能手環的產品渲染圖。從圖中可看出，Fitbit Charge 5屏幕及邊框採用圓角設計，機身兩側或設有感應裝置，或會搭載心率監測功能。早前消息指出，Fitbit Charge 5將延續上一代Charge 4多項功能，例如內置GPS定位、提供20多種運動模式、支援睡眠追蹤與血氧濃度偵測等。另外Evan Blass指出，Fitbit Charge 5智能手環有望在年底前發表。

外媒根據智能手環所顯示的日期，推測Fitbit Charge 5或會在本年10月23日發表。裝置將提供金、銀、黑色機身，分別配有粉紅、灰藍及黑色手帶。

責任編輯：李寶如

相關文章

【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
2021/08/12
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
2021/08/09
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
【童年回憶】星戰粉絲喜訊！　R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）
2021/08/04
【童年回憶】星戰粉絲喜訊！　R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）
【無線充電】華為推智能無線充電板　可同時為三部裝置充電
2021/08/02
【無線充電】華為推智能無線充電板　可同時為三部裝置充電

你可能感興趣

【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
09:00 2021/08/12
【三星發布會】三星多款新品同步登場　Galaxy Watch4系列增體脂分析功能（多圖）
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
12:00 2021/08/09
【口罩科技】Razer推智能口罩　公開招募測試者（多圖）
【童年回憶】星戰粉絲喜訊！　R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）
11:22 2021/08/04
【童年回憶】星戰粉絲喜訊！　R2-D2化身電子寵物「他媽哥池」（多圖）
流動裝置 運動 Google 運動 Twitter 品牌 Fitbit

下一篇文章

【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準
【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）