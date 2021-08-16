【智能裝置】Fitbit Charge系列新產品渲染圖曝光　或添加增心電圖功能、設有3款顏色

▲ 最近網上有關於Fitbit Charge 5的渲染圖曝光，裝置將設有3款不同顏色，或提供心電圖功能。

最近有消息傳出，Google旗下的智能裝置品牌Fitbit，將會推出Fitbit Charge系列新產品。近日網上就有關Fitbit Charge 5的渲染圖曝光，裝置將會設有3款不同顏色，或會提供心電圖功能。

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日前，知名爆料達人Evan Blass透過Twitter上傳Fitbit智能手環的產品渲染圖。從圖中可看出，Fitbit Charge 5屏幕及邊框採用圓角設計，機身兩側或設有感應裝置，或會搭載心率監測功能。早前消息指出，Fitbit Charge 5將延續上一代Charge 4多項功能，例如內置GPS定位、提供20多種運動模式、支援睡眠追蹤與血氧濃度偵測等。另外Evan Blass指出，Fitbit Charge 5智能手環有望在年底前發表。

外媒根據智能手環所顯示的日期，推測Fitbit Charge 5或會在本年10月23日發表。裝置將提供金、銀、黑色機身，分別配有粉紅、灰藍及黑色手帶。

責任編輯：李寶如