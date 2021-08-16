▲ 【業績│航運】海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元 股息率增至5.4厘

航運股海豐國際 （01308） 公布，上半年盈利大增3.08倍至4.88億美元，期內收入增80%至13.34億美元。海豐國際半年每股盈利為18.24美仙，宣發中期息每股1元（相當於12.88美仙）。海豐國際加派息後，午股股價 一度倒升，最新再轉跌1%至29.6元，現價周息率升至5.4厘。

海豐國際年初至今股價累升77%，但近一個月回吐約1成。

以業務劃分，海豐國際上半年集裝箱航運物流業務收入增80.4%至13.2億美元，主要受惠於集裝箱（貨櫃）航運量按年增29%至149.1萬個標準貨櫃，而平均運費增42.3%至每個標準貨櫃770.4美元。

乾散貨及其他業務收入增25.5%至1380萬美元，主要由於乾散貨船舶平均日租金增加。

海豐國際成為MSCI香港指數新貴，可見【下一頁】

海豐國際期內毛利率由去年同期21.3%大增至41.8%。

海豐國際形容，上半年全球集裝箱航運物流需求「爆發式增長」，公司將抓住低成 本造船的時機，補充新船訂單。至6月底，海豐國際經營75條貿易航線，涉及72個主要港口，經營95艘船舶組成的船隊，總運力達到142,085個標準箱，當中包括66艘自有船舶（98,293個標準箱）及 29艘租賃船舶（43,792個標準箱），平均船齡為11.5年。

今年上半年，海豐國際共交付1艘新集裝箱船舶及1艘二手集裝箱船舶，共有37艘集裝箱船舶將於未來年度交付。海豐國際表示，上半年整體9230萬美元資本開支中，8360萬美元用於購置船舶。

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