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【遊戲股】App Annie料全年全球移動遊戲支出達1200億美元　騰訊成上半年全球最吸金公司

新經濟追蹤 13:20 2021/08/16

分享：

騰訊成上半年全球最吸金公司　App Annie料全年移動遊戲支出達1200億美元

市場數據分析平台App Annie表示，基於目前手遊市場公司的上半年業績，手遊市場的需求未有放緩跡象，預計2021年全年的移動遊戲支出，有望超過1200億美元（折合約9320億港元），對比2020年的1000億美元，增長20%。

官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」，遊戲板塊下挫【下一頁】

App Annie表示，新冠疫情爆發一年來，移動遊戲市場需求保持強勁增長態勢，沒有放緩跡象。自2020年3月，移動遊戲每周下載量首次超過10億次後，一直保持在該水平。而今年上半年，全球每周在移動遊戲的用戶支出為17億美元，較疫情前增長40%。

若以今年上半年的用戶支出計算，騰訊 （00700） 位列熱門遊戲發行商第一位，來自愛爾蘭的Playrix排名第二，網易 （09999） 緊隨其後排名第三。

據報告顯示，2021年消費者更多將數字遊戲消費轉移到移動設備上，上半年有810款遊戲的平均每月用戶支出超過100萬美元，當中有7款遊戲月均用戶支出超過1億美元。

報告又指，預計在2021年，玩家會將更多的數字遊戲消費轉移到移動設備上，而隨著移動設備在軟硬件上增強，手遊畫面、玩法等向端遊或主機遊戲質量靠近，這一趨勢將會繼續加強。

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記者：梁安琪

港股 騰訊控股（00700） 遊戲相關股 新經濟股 疫情 網易－S（09999） 遊戲 網易（美：NTES） 騰訊 電玩手遊

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