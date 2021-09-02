【虛擬資產】監管政策空窗期買虛幣　律師籲投資者注意風險（上篇）

▲ 高葉律師行（Hugill & Ip）合夥人葉煥信律師警告，目前香港對加密貨幣監管不多，當中有許多灰色地帶和不穩定性。

港府今年表示，擬着手擬備《打擊洗錢條例》修訂條例草案，落實建立虛擬資產交易所發牌制度，目標在2021-22立法年度把修訂草案提交立法會審議。不過在目前空窗期內，若個別虛擬貨幣交易平台突然出現倒閉事件，平台投資者現階段又有何保障？

香港落實推出虛擬資產交易發牌制度，詳見﹕【下一頁】

律師﹕投資者選擇平台時 須理解風險

過去全球不乏虛擬資產交易平台因資產被盜，而導致被逼申請破產保護的案例，例如曾為全球最大的比特幣交易所Mt.Gox。高葉律師行（Hugill & Ip）合夥人葉煥信律師警告，目前香港對加密貨幣監管不多，當中有許多灰色地帶和不穩定性，他建議投資者在選擇平台時，須理解自己的風險。

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他亦指，在不少案例中，用戶存入資金時非常容易，但取回資金時卻遇上困難，例如要收取高昂手續費。他提醒，用戶應清楚平台細節條款，並把風險成本計算在投資內。

平台保障投資者措施上做法不一

現時虛擬資產交易平台有何機制保障投資者？BC科技（00863）旗下平台OSL Digital Securities（OSL）去年首獲證監會發牌，公司執行董事刁家駿表示，作為持牌公司，該公司須每月向證監會提供流動資金報告，並區分平台及客戶的資產，把客戶的數字資產儲存在被隔離的電子錢包，並為錢包保存的資產提供保險保障。若OSL需要清盤，其債權人並不能動用客戶資產抵銷OSL債務。

香港落實推出虛擬資產交易發牌制度，虛幣交易所籲容許散戶參與買賣，詳見﹕【下一頁】

至於其他未獲證監會發牌的虛擬資產交易平台，在保障投資者措施上做法不一。交易平台Kikitrade表示，平台把用戶資產和平台營運資金獨立處理，若平台不幸破產，會把用戶資產退回給用戶。

香港數字資產交易所（HKD.com）則表示，該平台會把盈利的20%建立保障基金。若平台發生資產被盜事件，相信該保障基金能應付客戶的賠償。

除了條款細節外，葉煥信亦提醒，目前在香港有實際實體開設的平台為數不多，大部分加密貨幣平台設於外地，並不受證監會監管，形容投資者的風險猶如「雷曼兄弟案件」。

香港監管虛擬資產歷程﹕

時間 事項 2017年9月5日 有關首次代幣發行的聲明 2017年12月11日 致持牌法團及註冊機構的通函﹕有關比特幣期貨合約及與加密貨幣相關的投資產品 2018年2月9日 證監會告誡投資者防範加密貨幣風險 2018年3月19日 證監會採取監管行動叫停向香港公眾進行的首次代幣發行 2018年6月1日 致中介人有關遵守通知規定的通函 2018年11月1日 有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平台營運者的監管框架的聲明 2019年3月28日 有關證券型代幣發行的聲明 2020年11月3日 財庫局發佈有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議公眾諮詢 2020年12月 BC科技旗下OSL成為本港首間獲發1號牌及7號牌的虛擬貨幣交易平台 2021年5月21日 財庫局發佈有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的立法建議公眾諮詢總結 2021年7月16日 有關不受規管的虛擬資產平台的警告聲明

本專題下集可看﹕【虛擬資產．二】監管虛擬資產考量因素多 背後藏政治暗湧

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編輯﹕賴奕羚