  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 13:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月

科技 13:02 2021/08/16

分享：

波音太空船 Starliner 早前因動力系統閥門故障，原訂日前舉行的第二次試飛計劃，需要延期至少兩個月。（AFP）

波音太空船 Starliner 早前因動力系統閥門故障，原訂日前舉行的第二次試飛計劃，需要延期至少兩個月。比起 SpaceX 已完成兩次載人發射任務，波音的試飛進度顯得緩慢。

【火星任務】NASA招募義工探索 無網絡+食太空食品 居住模擬火星一年

波音的「軌道飛行實驗 2」 （ORT-2） 原訂在去年 12 月試飛，但經過多次延期後，最終決定於 8 月 13 日試飛，但在發射當日團隊發現太空船上有 13 個動力系統閥門無法打開，導致試飛計劃再度延遲。

【太空旅行】維珍銀河太空船SpaceShipTwo恢復售票 每位索價350萬港元

波音副總裁 John Vollmer 表示，團隊已竭盡全力修理 Starliner，並作進一步調查。公司將與閥門製造商 Aerojet Rocketdyne 分析故障成因或重新設計閥門。波音早在 2019 年 12 月開始為太空船進行無人試飛實驗，但在首次試飛就遇到挑戰。除了飛行控制系統出現火災，太空艙亦未有按計劃進入國際太空站 （ISS），導致首次試飛中斷。

至於另一太空船 SpaceX 的試飛進度則較為理想，去年 5 月成功發射載人火箭升空。今年 5 月 SpaceX 第二次太空人任務也成功抵達國際太空站，公司計劃今年秋天再執行兩次載人飛行任務。

【波音737】禁飛令有望解除？ 傳波音737 MAX 往中國試飛

記者：廖淑瑩

相關文章

【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式
2021/08/13
【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
2021/08/13
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）

你可能感興趣

【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式
16:15 2021/08/13
【自動駕駛】Audi推新概念跑車　可自由切換駕駛模式
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
12:09 2021/08/13
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
交通科技 創新科技及應用 航天科技 太空人 波音 SpaceX

下一篇文章

【打工仔小心】「射波」逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準
【手機充電】iPhone末日？　歐盟擬9月立法統一充電器標準
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）