【太空旅行】難與SpaceX競爭？　波音Starliner試飛計劃延遲至少兩個月

▲ 波音太空船 Starliner 早前因動力系統閥門故障，原訂日前舉行的第二次試飛計劃，需要延期至少兩個月。（AFP）

波音太空船 Starliner 早前因動力系統閥門故障，原訂日前舉行的第二次試飛計劃，需要延期至少兩個月。比起 SpaceX 已完成兩次載人發射任務，波音的試飛進度顯得緩慢。

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波音的「軌道飛行實驗 2」 （ORT-2） 原訂在去年 12 月試飛，但經過多次延期後，最終決定於 8 月 13 日試飛，但在發射當日團隊發現太空船上有 13 個動力系統閥門無法打開，導致試飛計劃再度延遲。

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波音副總裁 John Vollmer 表示，團隊已竭盡全力修理 Starliner，並作進一步調查。公司將與閥門製造商 Aerojet Rocketdyne 分析故障成因或重新設計閥門。波音早在 2019 年 12 月開始為太空船進行無人試飛實驗，但在首次試飛就遇到挑戰。除了飛行控制系統出現火災，太空艙亦未有按計劃進入國際太空站 （ISS），導致首次試飛中斷。

至於另一太空船 SpaceX 的試飛進度則較為理想，去年 5 月成功發射載人火箭升空。今年 5 月 SpaceX 第二次太空人任務也成功抵達國際太空站，公司計劃今年秋天再執行兩次載人飛行任務。

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記者：廖淑瑩