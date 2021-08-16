▲ 【滙豐HSBC】滙豐斥45億收購AXA新加坡業務 完成整合後即可貢獻盈利

HSBC滙豐 （00005） 斥資5.75億美元（折合約44.85億港元），全面收購AXA安盛新加坡業務AXA Insurance Pte Limited（新加坡安盛），交易須經監管機構批准。滙豐預計完成整合後，按年化新保費及總保費計，將分別成為新加坡第七大壽險公司及第四大個人醫療保險公司，並可即時向集團貢獻盈利。

滙豐今日中午收報44.35元，升0.4%或0.15元，半日成交1.39億元。

滙豐經間接全資附屬公司滙豐保險集團（亞太）收購新加坡安盛，藉此擴大在當地的保險及財富管理業務，形容是新加坡對集團是具重要策略性價值及規模的市場，同時是東盟財富管理業務的主要中心，是其銳意成為亞洲首屈一指的財富管理機構邁出關鍵一步。

券商估滙豐今年回購至少20億 摩通：資金或由科網股泊入滙豐｜詳見【下一頁】

以年化新保費計，新加坡安盛目前是新加坡第八大壽險公司。截至2020年底，新加坡安盛資產淨值4.74億美元，年化新保費8500萬美元，總保費7.39億美元，稅前利潤2300萬美元。

合併後的公司，預計覆蓋人壽、醫療及財產及意外保險的有效保單超過60萬份。

滙豐亞洲財富管理結餘創新高 達8100億美元｜詳見【下一頁】

交易預計將會對滙豐普通股權一級資本（CET 1）比率產生最低約5點子左右的影響，預計收購完成整合後，即可向集團貢獻盈利。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐向尚玉客戶推「投資組合顧問服務」 提供不同風險程度產品選擇

【HSBC滙豐】揭職場種族歧視員工傳請辭 滙豐：認真對待員工提出問題