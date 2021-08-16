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塔利班重奪阿富汗 特朗普稱拜登要下台負責

環球社會熱點 13:05 2021/08/16

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阿富汗武裝組織塔利班正式進入首都喀布爾，時隔20年重奪政權。美國前總統特朗普批評現任美國總統拜登，處理阿富汗撤軍不力，是時候為阿富汗局勢、新冠疫情應對等一系列問題辭職。美國前國務卿蓬佩奧指，若特朗普尚在任期阿富汗局勢會有所不同。

阿富汗機場迫爆曾傳槍聲 美國大使館出勤維安（有片） 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周日（15日）發表聲明表示，拜登（Joe Biden）應為阿富汗當前局勢、美國新冠確診數目激增、美墨邊境問題、破壞能源獨立及經濟癱瘓等問題，而「羞愧地辭職」（resign in disgrace）。特朗普批評拜登未依照前任政府制定的計劃撤軍，只是「逃離」（ran out of）阿富汗。

特朗普表示，當初制定的撤軍計劃是以當地情勢為基礎，可保障當地美國民眾及能源財產安全，並確保塔利班永遠不會幻想佔領美國大使館，或建立一個針對美國的襲擊基地。特朗普指在消滅極端恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）後，美國建立可靠的威懾力，但現在效果已消失，塔利班不再害怕或尊重美國。

特朗普要求拜登就阿富汗問題辭職聲明全文。

塔利班是甚麼？時隔20年重掌阿富汗政權 【下一頁】

共和黨議員麥考爾（Michael McCaul） 形容，美國撤軍是一場史無前例的災難。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周日亦直指，塔利班重新掌握阿富汗政權一事不會在前任美國政府出現。

責任編輯：李俊儀

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