【大行報告】李寧獲大行齊升目標價　高盛最牛睇115元　一文看清大行最新預測

▲ 李寧獲大行齊升目標價 高盛最牛睇115元 一文看清大行最新預測

李寧 （02331） 中期業績多賺逾倍，績後獲多間大行唱好，並調升目標價。其中，高盛最牛，調升李寧目標價至115元，考慮到李寧上半年盈利有改善及下半年前景穩健，對公司收入及利潤率提升有信心，預期到2026年，利潤率達18.5%。

李寧逆市升逾2%，中午收升2.6%，報89.7元，成交額4.4億元。

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圖看李寧最新目標價

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摩通：未來兩年銷售增長約20%

摩根大通表示，李寧上半年業績理想，今年公司的銷售增長指引為40%至49%，高於同業，並預計全年淨利潤率達16%至17.5%，高於該行預期，相信淨利潤率擴張將支持毛利率改善。摩通又指，第三季以來李寧綫下零售去化率按年提升，過去10日即使受疫情拖累，零售去化率可達35%。

摩通引述數據指，李寧於東京奧運期間的品牌力量表現最強。該行估計，未來兩年李寧的銷售增長仍可達20%至25%，主要受惠於大型分店開張、關閉低效店，以及產品改善等。

大摩：管理層目標3年內將毛利率升2個百分點

摩根士丹利也指，李寧上調全年增長指引，高於該行預期，而李寧線下門店售罄率於第三季達到逾60%，反映即使疫情有再爆發情況，也未影響公司獲取市場份額。同時，管理層目標在未來兩至三年將毛利率再提高2至3個百分點。因此，該行認為，公司市場份額及盈利仍有增長空間，雖然存疫情、中國股票估值下跌等不明朗因素，但也創造投資者建倉的良好機會。

富瑞：上調全年盈利預測16%

富瑞相信，李寧將繼續追上國際大品牌，尤其可由Adidas及Fila搶佔市場份額，加上供應鏈管理改善和整合，以及李寧YOUNG將推動未來業績表現，故該行調升全年盈利預測16%。

瑞銀則將李寧全年收入增長指引上調至逾四成，淨利率料達16%至17.5%，以及將2021至2023年度盈利預測上調18%至31%。

瑞信：水災及疫情累李寧第三季銷售增長放慢，看【下一頁】

但瑞信提醒，國產體育品牌下半年或跑輸Nike。該行指，由於銷售淡季，加上水災及疫情重燃，李寧7月份銷售增長放慢，而且今年來內地本土體育品牌出現強勁增長，但經銷商料，下半年市場或會逆轉，因部分消費者仍鍾情於品牌效應，特別是Nike，因Nike被視為優質運動品牌，部分消費運動時，偏好選擇Nike多於李寧。

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編輯：袁諾曦