玻璃股已玩完？教你點睇產業鏈資金輪動

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玻璃股已玩完？有觀眾留言提問，指自己於37元持有福萊特玻璃 （06865） ，但此股連日下跌，今早再跌逾8%，低見30.55元，帳面損失不少，問玻璃股是否已玩完，應如何做。獨立股評人盧嘉偉分析玻璃股產業鏈資金輪流現象，並為觀眾提供意見。立即點擊收看／收聽。
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欄名 : 3分鐘睇股