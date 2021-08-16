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【Facebook】Facebook Messenger擴大點對點加密功能　保障用戶語音及視像通話私隱

商業 12:39 2021/08/16

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Facebook旗下通訊軟件Messenger將在用戶進行語音及視像通話時，提供點對點加密功能。

現今用戶愈來愈重視私隱，外媒報道指，Facebook旗下通訊軟件Messenger將在用戶進行語音及視像通話時，提供點對點加密功能。另外，官方亦會在更新程式版本中，允許用戶設置訊息內容的銷毀時間。

＜＜傳Facebook研新技術分析WhatsApp加密訊息　助投放個人化廣告

＜＜【Facebook】Facebook更新數據轉移工具　新增支援Google日曆、Photobucket相簿

最近Facebook透過官方博客文章宣布，Messenger程式的語音及視像通話功能將新增點對點加密，現時部分用戶在聊天室開啟選項後，便能進行加密聊天模式。事實上，2016年Facebook已為Messenger的訊息內容進行加密。但由於新冠肺炎疫情下，用戶對語音及視像通話的需求不斷增加，因此Facebook將加密功能擴展至語音及視像通話聊天，以保障用戶私隱。

另外，Facebook亦在程式更新版本中，新增定時銷毀訊息內容功能。用戶可設置在5秒、10秒、30秒或24小時後自動銷毀訊息內容。此外報道亦指出，除了Messenger之外，Instagram的DM （Direct Messaging）對話中，亦將會提供點對點加密。

責任編輯：李寶如

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