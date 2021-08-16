▲ 【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元 恒大股份未變現虧損高達87億元

華人置業 （00127） 上半年盈轉虧，蝕3728.4萬元，去年同期則錄純利7.9億元，不派中期息。華置業績盈轉虧主要因為來自中國恒大 （03333） 的股息收入大減，以及英國投資物業向租戶收取之拆卸費用減少。期內，華置因股息收入大減88%至1.6億元，令收入總額大跌63%至7.3億元。華置更指出，年初至今在中國恒大的股權投資，未變現虧損近87億元。

華置半日收報3.06億元，跌1.3%，市值58.4億元。

恒大股價腰斬 未變現虧損個半月再增38億元

華置稱，期內並無購入或出售恒大股份，現有8.6億股恒大股份，相當於其全部已發行股本6.5%。截至今年6月底止，恒大股份之賬面值為87億元，佔資產總額25.1%。恒大股份之公平值變動之累計未變現虧損由去年底的7.8億元增加至6月底的48.9億元。

另外，業績附註指出，恒大股價由6月30日的10.12元跌至8月13日的5.72元，將導致通過其他全面收益以反映公平值之上市股本投資之公平值變動產生額外未變現虧損金額37.8億元；而香港上市股本證券之賬面值將由87億元下降至49億元。

換言之，年初至上周五，恒大股份的未變現虧損高達86.7億元。

持恒大債券收3960萬元息

另外，截至6月底，華置持有7隻由中恒大及其一間間接全資擁有之附屬公司景程發行之債券，期內錄得未變現虧損1.03億元及相關利息收入3960萬元。

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編輯：吳敏芳