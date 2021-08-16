【疫市營商】旅遊平台Elude主打個人化體驗　預設金額一按即可找目的地

▲ 有海外企業看準疫下愈來愈多線上服務，推出新款旅遊平台Elude。（法新社圖片）

疫情之下民眾想旅遊但仍受限。有海外企業看準疫下愈來愈多線上服務，推出新款旅遊平台Elude。並以「我花費500美元可以去哪裡？」作招徠，主打個人化的體驗，吸引市民使用。

據CNBC報道，Elude由兩位創辦人Alex Simon和Frankie Scerbo一起研發。成立的起源始於他們在大學時期，喜歡與朋友一起旅行。Scerbo坦言，「我們不在乎去哪兒」，最大的憂慮是價錢和旅程時間。

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然而，他們在指定價錢內計劃行程，卻發現沒有目的地找合適的酒店和機票很困難。故設計了應用程式，希望為顧客在指定價錢內，尋找適合旅程。而他們更會先向用戶查詢問題，以便編排更合適的旅程。

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Elude的總部位於洛杉磯。雖然暫時只提供英文版本，但已開放給所有人，預訂於美國和國際目的地。不過，為了與其他旅遊平台競爭，該企要解決價格浮動的問題。

故該企將與其他機構合作，如初創XOKind負責計劃行程的手機應用程式Una Travel、提供會員儲分服務的The Point Guy。

XOKind聯合創辦人兼行政總裁Arjun Bansal表示，不但負責整合行程，更能提供預訂服務。Una會查詢用戶的喜好，從而提供適合的產品和價格。安排行程之外，還能夠向其他用戶共享記錄等。然而，他坦言，暫時只能預訂酒店，預計活動和機票將會陸續開放。

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責任編輯：馬意文