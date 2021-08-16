【港鐵班次】港鐵下周起增東鐵綫屯馬綫將軍澳綫班次　每周增470班、東鐵引入9卡車半年後加密

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港鐵公司 （00066） 從疫情至今一直減少個別線路的非繁忙時段班次，港鐵公布，於8月23日（周一）起，分兩階段重新增加東鐵綫、屯馬綫及將軍澳綫的列車服務，每周增加超過470班，包括加密逐步引入9卡列車一段時間的東鐵綫早上繁忙時段服務，由大埔墟至紅磡站加密至約3分鐘一班車。
港鐵稱疫情期間，繁忙時段列車班次維持不變，但調整非繁忙時段班次，最新考慮屯馬綫通車後乘客出行模式轉變、鐵路沿綫社區發展等。
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港鐵今年2月在東鐵綫逐步引入9卡列車後，屢有乘客指班次未有同步加密，港鐵最新表示「配合東鐵綫新列車逐步投入服務」，在8月23日起加密班次，包括早上繁忙時段增加南行短途班次，由目前3.2分鐘一班，加密至2.9至3分鐘一班。
東鐵綫
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港鐵表示，屯馬綫、將軍澳綫則會在8月30日起才加密。
屯馬綫
將軍澳綫
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編輯：麥德銘