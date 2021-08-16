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今日推介龍湖｜中電信、信義光能、東方電氣、濰柴動力、中集安瑞科最新部署（立即觀看）

股市 13:06 2021/08/16

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恒生指數中午收報26195點，跌196點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介龍湖 （00960） ，另亦會分析中電信 （00728） 、信義光能 （00968） 、東方電氣 （01072） 、濰柴動力 （02338） 、中集安瑞科 （03899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 龍湖集團（00960） 中國電信（00728） 信義光能（00968） 東方電氣（01072） 濰柴動力（02338） 中集安瑞科（03899） 石鏡泉

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