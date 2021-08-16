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舜宇光學2382公布業績　可伺機收集？

股市 12:45 2021/08/16

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舜宇光學 （02382） 今日公布業績，舜宇股價早段表現偏軟。有觀眾留言提問，趁舜宇業績消息可否伺機收集是否可行。獨立股評人盧嘉偉這樣分析。立即點擊收看／收聽。

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重溫《ET開市直擊》足本版，點擊↓（開聲聽）

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