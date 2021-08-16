【美股期貨】道指期貨跌142點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五向好，市場對儲局提早加息預期降溫，道指上周五升15點，美股期貨周一於亞洲時段回落，其中道指期貨跌142點，納指期貨跌0.1%。美國今日將公布8月紐約聯儲製造業指數、6月外國債券投資。另外，本周市場將關注儲局周四公布的貨幣政策會議紀錄，留意會否為減少買債過程提供新資訊。

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焦點新聞︰

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄 業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度 大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

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責任編輯︰梁浩碩