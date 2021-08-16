  • 29°C
香港時間 : 2021816日 (一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股期貨】傳聯儲局擬明年中退市　道指期貨跌156點　納指期貨跌近0.4%（不斷更新）

股市 18:41 2021/08/16

分享：

美股動態不斷更新

外電報道，聯儲局官員考慮在2022年中之前結束資產購買，加上市場在周四貨幣政策會議紀錄公布前，暫無重要催化劑，道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。美國今日將公布8月紐約聯儲製造業指數、6月外國債券投資。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄　業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【18：40】道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。

【18：16】美國10年期債息跌2%，現報1.272厘。道指期貨跌139點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌16點。歐股亦全綫下跌，英股跌1.2%，法股跌1.1%，德股跌0.7%。

【16：17】傳富衛最快九月在美啟動招股　集資30億美元、已選定承銷團隊

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度　大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司回應：沒有任何刪改數據行為、積極配合調查　盤前曾跌半成（第二版）

下一篇文章

【SaaS業績】微盟半年經營虧損大幅擴大至1.9億人幣　研發投入大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
【新股IPO】先瑞達醫療6669國際配售提早截飛　今截孖展、暫錄430億超購262倍
【新股IPO】先瑞達醫療6669國際配售提早截飛　今截孖展、暫錄430億超購262倍
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊全日跌3%（附短片）
【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升24點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升24點（不斷更新）