【美股收市】儲局討論年內減買債 道指挫382點 納指跌0.9%

聯儲局公布7月議息紀錄，官員們討論年內減買債 ; 市場憂慮收水提前，拖累美股周三跌勢加劇。道指收報34960點，跌382點或1.1%；標指收報4400點，跌47點或1.1%；納指收報14525點，跌130點或0.9%。

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市場預期，聯儲局未來一次至兩次議息會議上，或決定開始減買債。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)表示，如果聯儲局錯誤解讀通脹走勢而推遲加息，日後可能需要採取更具破壞力、加息幅度更加顯著的政策行動，才能達到壓抑通脹的效果。

聯儲局逆回購規模刷新歷史新高, 周三達11,156億美元， 並連續第6個交易日超萬億美元。

數據方面，美國7月新屋開工錄得153.4萬，低於預期的160萬，前值修正為165萬；按月計，跌幅為7%，遜於預期的跌2.6%，前值修正為跌5.3%。

儲局7月議息紀錄顯示 今年或達縮減購債規模門檻

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即市走勢︰

【02：45】道指跌104點或0.3%, 報35239點；納指升14點，報14670點；標指跌10點，報4437點

【02：31】紐約 9月原油期貨收跌1.13美元，跌幅1.69%，報65.46美元；倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.8美元，跌幅1.16%，報68.23美元

【01：43】紐約 12月黃金期貨收跌0.2%，報1784.40美元。

【01：18】道指跌66點或0.2%, 報35276點；納指升7點，報14664點；標指跌8點，報4439點

【00：18】美元走強，美滙指數升至93.26，創4月1日以來新高

【21：00】道指跌136點，報35206點，納指跌0.01%，報14655點，標指跌9點，報4438點。

【美國經濟數據】美國7月新屋開工按月跌7%錄153.4萬 遜預期

【18：05】道指期貨跌104點，納指期貨跌0.07%，標指期貨跌6點。美滙現報93.1，10年期債息報1.268厘。

【12：14】道指期貨跌4點，報35338點；標指期貨升3點，報4451點；納指期貨升15點或0.1%，報15017點。

【11：55】Cathie Wood旗艦ETF清倉中資股 中國在創新方面有倒退跡象

【11：14】美銀基金經理調查：28%料聯儲局於Jackson Hole年會透露減買債部署

【10：36】鮑威爾：尚未確定變異病毒會否影響經濟復甦 美國服務業仍有數百萬人失業

【09：16】Wedbush︰蘋果iPhone 13配有1TB版 首批訂單將達9000萬部

==以下8月17日（周二）股市==

美國7月零售銷售數據遜預期，美滙升破93關口，美股持續受壓，道指跌幅一度超過500點，納指創近一個月低位。道指收市跌282點，報35343點，納指跌137點，報14656點；標指跌31點，報4448點。

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家品商家得寶（Home Depot）公布業績後，市場憂慮其增長放慢，股價瀉4.5%。特斯拉（Tesla）挫3%，Facebook下滑2.2%，蘋果股價回吐0.6%。紐約期油連跌4天，收報66.59美元，挫1%；布蘭特期油跌0.7%，收報69.03美元。

聯儲局主席鮑威爾表示，不確定Delta變種病毒引致疫情惡化，會否對美國經濟復甦構成顯著的負面打擊 ； 新冠病毒會一直存在，成為社會持續要面對的議題，相信商人與民眾將作出改變，與病毒共存。

據美國銀行最新每月調查顯示，84%受訪基金經理預期，聯儲局今年底前宣布「收水」。

美國7月零售銷售按月跌1.1%，差過市場預期跌0.3%；核心零售銷售跌0.4%，差過預期的微升0.2%。分析指，或因變種病毒抑制經濟活動，以及供應短缺打壓汽車和其他商品的銷售。

全美住宅建築商協會（NAHB）周二公布的數據顯示，8月NAHB房屋市場指數跌至13個月低位，從7月的80降至75，創去年4月以來的最大跌幅，遜於市場預期為80。

美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,534億美元，為連續第五日破萬億。

鮑威爾：尚不確定Delta變異毒株 是否會影響經濟復甦

【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月跌1.1% 核心零售銷售跌0.4% 均遜預期

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即市走勢︰

【02：39】道指跌447點或1.3%， 報35177點， 即市曾挫505點至低見35120點；納指跌196點或1.3%， 報14597點；標指跌44點或近1%， Facebook跌2.5%

【02：31】紐約9月原油期貨收跌0.70美元，跌幅1.04%，報66.59美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌0.48美元，跌幅0.69%，報69.03美元。

【01：48】紐約12月黃金期貨收跌0.1%，報1787.80美元。

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,534億美元，為連續第五日破萬億

【01：14】Facebook跌1.4%，奧地利監管部門要求審查其與Giphy之間合併事宜，Facebook即市曾挫逾3%

【00：59】道指跌逾500點，成分股家得寶維持4.7%的跌幅，波音跌超3.6%，陶氏化學跌3.4%，卡特彼勒也跌超3.1%，3M跌超2.2%，霍利韋爾和英特爾跌超2.1%。標普500指數可選消費品板塊跌幅擴大至3%，原材料板塊跌超2.2%，工業板塊跌約2.0%，醫療保健板塊維持大約0.5%的漲幅。

【00：52】道指挫457點或1.3%， 報35168點，納指跌221點或1.5%， 報14572點；標指跌1%。

【00：31】道指及納指跌幅擴大至逾1%，道指暫跌360點， 報35264點；納指跌172點或逾1.1%，報4621點；標指跌41點或0.9%

【23：37】道指跌278點，納指跌近1%。

【22：35】道指跌272點，標指跌25點，納指跌0.7%。Tesla（美：TSLA）再跌近3%。部分中概股見回升，富途（美：FUTU）轉升近1%，貝殼（美：BEKE）升逾4%。

【21：30】美股開市，道指跌289點，標指跌31點，納指跌0.9%。

【20：30】【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月跌1.1% 核心零售銷售跌0.4% 均遜預期

【18：46】道指期貨下跌195點，納指期貨跌逾0.3%。

【12：19】道指期貨跌92點，報35533點；標指期貨跌9點，報4469點；納指期貨跌20點或0.1%，報15120點。

【12：00】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站 三大持倉有哪些？

【11：34】美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請

【10：55】花旗列4潛在因素或觸發9月市場波動 包括聯儲局縮表

【10：39】iPhone 13料下月發布 蘋果據報全力趕工備貨

【08：59】巴郡減持通用汽車、雪佛龍 削製藥股持倉

【07：58】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK

【06：33】騰訊音樂第二季少賺2.6% 即市曾創8.88美元新低

==以下8月16日（周一）股市==

聯儲局官員據報考慮在2022年中之前結束資產購買計劃，市場正在評估國際地緣政治局勢的發展，不過，強勁的公司業績減輕了市場壓力，蘋果（美：AAPL）股價創新高，帶動美股周一倒升，道指與標指連續第5個交易日創收市新高。

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憂慮儲局退市，早段道指跌幅擴至283點，其後反覆回升。道指收市升110點，報35625點；標指升11點，報4479點；納指則跌29點，報14793點。10年期債息跌至1.263厘水平。

市場預期，蘋果未來數月或推出包括iPhone 13在內的一系列新產品，刺激股價突破150美元大關，收市升1.4%，報151.2美元。

美國8月紐約聯儲製造業指數為18.3，遜市場預期的29，前值為43。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，如未來幾個月美國就業數據仍強勁，經濟復甦取得的進展將足以使儲局開始縮減買債規模。

聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,364億美元，連續第四日破萬億。

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焦點新聞︰

【美國經濟數據】紐約聯儲行8月製造業指數差過預期

【新股IPO】騰訊音樂傳暫緩香港第二上市 憂監管不明朗

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄 業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【02：56】道指升49點，報35565點；標指跌不足1點；納指跌48點或0.3%，報4774點

【02：31】紐約9月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.68%，報67.29美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.08美元，跌幅1.53%，報69.51美元。

【01：53】紐約12月黃金期貨收漲將近0.7%，報1789.80美元，創最近一周收盤新高。

【01：20】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,364億美元，連續第四日破萬億。

【01：03】美股跌幅收窄，道指跌24點，納指挫逾0.7%。蘋果（美：AAPL）倒升。

【22：38】道指跌144點，納指跌1.2%。

【22：11】10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

【22：07】美股跌幅擴大，道指跌180點，納指跌0.9%。蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）早段曾逆市創新高，及後倒跌。

【21：30】美股開市，道指跌80點，標指跌13點，納指跌50點或0.34%。

【20：16】道指期貨跌140點，納指期貨跌0.4%。

【18：40】道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。

【18：16】美國10年期債息跌2%，現報1.272厘。道指期貨跌139點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌16點。歐股亦全綫下跌，英股跌1.2%，法股跌1.1%，德股跌0.7%。

【16：17】傳富衛最快九月在美啟動招股 集資30億美元、已選定承銷團隊

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度 大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

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責任編輯︰梁浩碩