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【美股市況】道指跌180點　納指挫0.9%　蘋果微軟破頂後回軟、Tesla跌逾4%（不斷更新）

股市 22:11 2021/08/16

分享：

美股動態不斷更新

聯儲局官員據報考慮在2022年中之前結束資產購買，加上市場等待周四貨幣政策會議紀錄，會否對「收水」路徑有所著墨，及美股業績高峰期已過，美股開市下跌。10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【美國經濟數據】紐約聯儲行8月製造業指數差過預期

【新股IPO】騰訊音樂傳暫緩香港第二上市　憂監管不明朗

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄　業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【22：11】10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

【22：07】美股跌幅擴大，道指跌180點，納指跌0.9%。蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）早段曾逆市創新高，及後倒跌。

【21：30】美股開市，道指跌80點，標指跌13點，納指跌50點或0.34%。

【20：16】道指期貨跌140點，納指期貨跌0.4%。

【18：40】道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。

【18：16】美國10年期債息跌2%，現報1.272厘。道指期貨跌139點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌16點。歐股亦全綫下跌，英股跌1.2%，法股跌1.1%，德股跌0.7%。

【16：17】傳富衛最快九月在美啟動招股　集資30億美元、已選定承銷團隊

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度　大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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