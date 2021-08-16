【美股市況】道指跌140點　納指挫1.2%　亞馬遜跌逾2%、Nvidia跌近3%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

聯儲局官員據報考慮在2022年中之前結束資產購買，加上市場等待周四貨幣政策會議紀錄，會否對「收水」路徑有所著墨，及美股業績高峰期已過，美股開市下跌。10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

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焦點新聞︰

【美國經濟數據】紐約聯儲行8月製造業指數差過預期

【新股IPO】騰訊音樂傳暫緩香港第二上市 憂監管不明朗

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄 業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【22：38】道指跌144點，納指跌1.2%。

【22：11】10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

【22：07】美股跌幅擴大，道指跌180點，納指跌0.9%。蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）早段曾逆市創新高，及後倒跌。

【21：30】美股開市，道指跌80點，標指跌13點，納指跌50點或0.34%。

【20：16】道指期貨跌140點，納指期貨跌0.4%。

【18：40】道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。

【18：16】美國10年期債息跌2%，現報1.272厘。道指期貨跌139點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌16點。歐股亦全綫下跌，英股跌1.2%，法股跌1.1%，德股跌0.7%。

【16：17】傳富衛最快九月在美啟動招股 集資30億美元、已選定承銷團隊

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度 大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

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責任編輯︰梁浩碩