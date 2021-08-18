【美股市況】道指曾挫逾500點　成分股家得寶跌4.7% 納指跌逾200點（不斷更新）

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美國7月零售銷售數據遜預期，美股開市，三大指數低開，納指跌近1%。聯儲局主席鮑威爾將發表講話，但市場預計他不會談及貨幣政策，最快要等到下周全球央行年會，才會透露貨幣政策的動向。

全美住宅建築商協會（NAHB）周二公布的數據顯示，8月NAHB房屋市場指數跌至13個月低位，從7月的80降至75，創去年4月以來的最大跌幅，遜於市場預期為80。

美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,534億美元，為連續第五日破萬億。

【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月跌1.1% 核心零售銷售跌0.4% 均遜預期

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即市走勢︰

【01：16】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,534億美元，為連續第五日破萬億

【01：14】Facebook跌1.4%，奧地利監管部門要求審查其與Giphy之間合併事宜，Facebook即市曾挫逾3%

【00：59】道指跌逾500點，成分股家得寶維持4.7%的跌幅，波音跌超3.6%，陶氏化學跌3.4%，卡特彼勒也跌超3.1%，3M跌超2.2%，霍利韋爾和英特爾跌超2.1%。標普500指數可選消費品板塊跌幅擴大至3%，原材料板塊跌超2.2%，工業板塊跌約2.0%，醫療保健板塊維持大約0.5%的漲幅。

【00：52】道指挫457點或1.3%, 報35168點，納指跌221點或1.5%, 報14572點；標指跌1%。

【00：31】道指及納指跌幅擴大至逾1%，道指暫跌360點, 報35264點；納指跌172點或逾1.1%，報4621點；標指跌41點或0.9%

【23：37】道指跌278點，納指跌近1%。

【22：35】道指跌272點，標指跌25點，納指跌0.7%。Tesla（美：TSLA）再跌近3%。部分中概股見回升，富途（美：FUTU）轉升近1%，貝殼（美：BEKE）升逾4%。

【21：30】美股開市，道指跌289點，標指跌31點，納指跌0.9%。

【20：30】【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月跌1.1% 核心零售銷售跌0.4% 均遜預期

【18：46】道指期貨下跌195點，納指期貨跌逾0.3%。

【12：19】道指期貨跌92點，報35533點；標指期貨跌9點，報4469點；納指期貨跌20點或0.1%，報15120點。

【12：00】高瓴資本上季增倉阿里巴巴近一倍、減持京東B站 三大持倉有哪些？

【11：34】美證交會暫停審批內地企業借殼上市申請

【10：55】花旗列4潛在因素或觸發9月市場波動 包括聯儲局縮表

【10：39】iPhone 13料下月發布 蘋果據報全力趕工備貨

【08：59】巴郡減持通用汽車、雪佛龍 削製藥股持倉

【07：58】Michael Burry做空Cathie Wood旗下ARKK

【06：33】騰訊音樂第二季少賺2.6% 即市曾創8.88美元新低

==以下8月16日（周一）股市==

聯儲局官員據報考慮在2022年中之前結束資產購買計劃，市場正在評估國際地緣政治局勢的發展，不過，強勁的公司業績減輕了市場壓力，蘋果（美：AAPL）股價創新高，帶動美股周一倒升，道指與標指連續第5個交易日創收市新高。

即睇美股收市：

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憂慮儲局退市，早段道指跌幅擴至283點，其後反覆回升。道指收市升110點，報35625點；標指升11點，報4479點；納指則跌29點，報14793點。10年期債息跌至1.263厘水平。

市場預期，蘋果未來數月或推出包括iPhone 13在內的一系列新產品，刺激股價突破150美元大關，收市升1.4%，報151.2美元。

美國8月紐約聯儲製造業指數為18.3，遜市場預期的29，前值為43。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，如未來幾個月美國就業數據仍強勁，經濟復甦取得的進展將足以使儲局開始縮減買債規模。

聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,364億美元，連續第四日破萬億。

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焦點新聞︰

【美國經濟數據】紐約聯儲行8月製造業指數差過預期

【新股IPO】騰訊音樂傳暫緩香港第二上市 憂監管不明朗

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄 業績盯騰訊音樂、NVIDIA

即市走勢︰

【02：56】道指升49點，報35565點；標指跌不足1點；納指跌48點或0.3%，報4774點

【02：31】紐約9月原油期貨收跌1.15美元，跌幅1.68%，報67.29美元。倫敦布蘭特10月原油期貨收跌1.08美元，跌幅1.53%，報69.51美元。

【01：53】紐約12月黃金期貨收漲將近0.7%，報1789.80美元，創最近一周收盤新高。

【01：20】美國聯儲局在固定利率逆回購中接納了10,364億美元，連續第四日破萬億。

【01：03】美股跌幅收窄，道指跌24點，納指挫逾0.7%。蘋果（美：AAPL）倒升。

【22：38】道指跌144點，納指跌1.2%。

【22：11】10年期債息急挫至1.227厘，國際油價跌近3%。

【22：07】美股跌幅擴大，道指跌180點，納指跌0.9%。蘋果（美：AAPL）及微軟（美：MSFT）早段曾逆市創新高，及後倒跌。

【21：30】美股開市，道指跌80點，標指跌13點，納指跌50點或0.34%。

【20：16】道指期貨跌140點，納指期貨跌0.4%。

【18：40】道指期貨跌156點，納指期貨跌近0.4%。

【18：16】美國10年期債息跌2%，現報1.272厘。道指期貨跌139點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌16點。歐股亦全綫下跌，英股跌1.2%，法股跌1.1%，德股跌0.7%。

【16：17】傳富衛最快九月在美啟動招股 集資30億美元、已選定承銷團隊

【12：15】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍 公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

【12：14】道指期貨跌142點，報35372點；標指期貨跌11點，報4456點；納指期貨跌20點或0.1%，報15116點。

【11：35】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

【10：02】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度 大手建倉蔚來

【08：57】美股大好友Edward Yardeni︰標指明年底或之前見5000點

【08：09】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

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責任編輯︰梁浩碩