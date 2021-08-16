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【新冠疫苗】塞爾維亞批准加強劑 周二開打

環球社會熱點 12:19 2021/08/16

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塞爾維亞宣布批准使用新冠疫苗加強劑，並由周二起為部分合資格民眾接種。

變種病毒傳染力強導致新冠肺炎確診個案急增，各國政府都正加快審批新冠疫苗及加強劑。塞爾維亞宣布批准使用新冠疫苗加強劑，並由周二（17日）起為部分合資格民眾接種。

美國授權打第3新冠針加強劑 限免疫功能差者（第二版） 【下一頁】

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塞爾維亞有超過4成人口已接種最少一劑新冠疫苗。衛生部門周日（15日）宣布授權特定高危群體接種新冠疫苗加強劑，包括免疫功能較低者、醫護人員及任何已接種新冠疫苗超過6個月的民眾。

塞爾維亞勞工部長泰帕夫切維奇（Darija Kisic Tepavcevic）表示，衛生部門將由周二起率先為免疫功能較低者接種加強劑。

塞爾維亞目前批准使用4款新冠疫苗，包括美國輝瑞（Pfizer）、英國阿斯利康（Astrazeneca）、中國國藥疫苗及俄羅斯「衛星5號」疫苗（Sputnik V）。但當局未有透露，會為民眾接種哪款疫苗作加強劑。

該國受Delta變種（印度首先發現）影響而確診急升，過去一周平均日增逾900宗確診個案。塞爾維亞累計有73.2萬人確診，有7,000多名新冠患者死亡。

責任編輯：鄭錦玲

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