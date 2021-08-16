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阿富汗機場迫爆傳5死 美軍曾嗚槍示警（第二版）

環球社會熱點 17:33 2021/08/16

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阿富汗恐怖組織塔利班周日成功攻入首都喀布爾，並同意和平移交權力。在塔利班正式掌權前，機場擠滿不少阿富汗人及外國外交人員，現場一片混亂，更傳出有槍聲。美國駐當地大使館亦派員到機場，維持治安。有目擊者聲稱，現場最少有5人死。

喀布爾機場混亂場面

（第二版更新目擊者稱現場有5人死亡）

塔利班是甚麼？時隔20年重掌阿富汗政權 【下一頁】

阿富汗當地傳媒報稱，周日（15日）入夜後，首都喀布爾（Kabul）多處發生爆炸，喀布爾國際機場傳出有槍聲。自同日塔利班（Taliban）佔領總統府後，機場成為主要逃離中心。然而，北約（NATO）有官員指出，目前只有軍機准許在機場升降及運作。有目擊者聲稱，看到5具屍體被抬上一輛貨車，另外一名目擊者則指不知死者是死於槍殺或是被踩死。有美國官員表示，美軍曾在機場開槍示警，驅散聚集人群。

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美國國務院及國防部發出聯合聲明，指美方已採取必須行動，包括航空管制等措施，確保機場的安全。有美國官員表示，多數西方國家的外交人員已撤離喀布爾。美國駐阿富汗大使館發出警示，因應喀布爾安全情況變化急速，警告市內美國民眾應找地方避難。

塔利班同意和平移交權力 傳總統加尼辭職已離國 【下一頁】

美國五角大樓宣布，計劃派兵1,000人協助疏散當地美國人及為美國工作的阿富汗人，另有數千軍人預備隨時出動。有資深美國官員認為，已出動的兵力維持機場安全運作，夠讓美國及其盟友疏散人員。

責任編輯：吳漢培

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