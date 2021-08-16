▲ 【TSLA】Tesla上月首向歐洲出口國產Model Y車型

Tesla（美：TSLA）上海工廠生產的電動車據報現已開始出口到其他國家地區，其中今年7月Tesla中國公司一共向歐洲出口了8,210輛Model Y，這是Tesla上海工廠首次對歐洲輸出Model Y車型，並且為第三季度帶來了一個強勁開局。

數據顯示，Tesla中國7月汽車出廠輛共計32,968輛，按年增長了199%，當月內地共銷售11,041輛車，成為中國市場銷量領先的電動車廠商。7月份，Tesla上海工廠一共出口了24,347輛電動車，其中包括16,137輛Model 3，以及8210輛Model Y。

內地媒體指出，7月份的出口數字預示着Tesla中國將在第三季度乃至下半年有望獲得優異表現。預計該公司將會逐步增加上海工廠的Model Y出口，以滿足歐洲市場的需求。

根據Tesla行政總裁馬斯克的預測，未來Model Y的銷量將會逐步超過Model 3，並且到2022年或是2023年Model Y將會成為有史以來銷量最高的電動車車型。

目前Tesla上海工廠已經實現了年產45萬輛Model Y和Model 3的產能水平，預計將繼續增加產能，旨在實現2020年年產50萬輛電動車的目標。

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編輯：吳敏芳