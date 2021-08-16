【打工仔小心】射波逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假

▲ 用戶安裝 APP 後，只需望著鏡頭 45 秒，APP 即可讀取其生命跡象，如心跳、氧飽和度和呼吸頻率。（Binah）

將來員工想「射波」恐怕沒有那麼容易！以色列科技公司 Binah 早前開發一款 AI 工具，可以讓企業透過智能電話、電腦遠距監察員工的生命跡象，以確認員工是真的生病，還是裝病請假。

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英國《每日郵報》報導，用戶安裝 APP 後，只需望著鏡頭 45 秒，APP 即可讀取其生命跡象，如心跳、氧飽和度和呼吸頻率。APP 透過四周環境或裝置的電筒光源穿透皮膚，並從血管反射到相機，再根據不同數據來計算生命跡象，可以在 10 秒至 1 分鐘內得出結果，讓企業遠距確認員工的健康情況。

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Binah 表示，AI 系統可偵測肉眼無法觀察的細微顏色差異，可以看到表皮下方的血液流動情況。鏡頭可以每秒可以捕捉到 30 至 120 張照片，AI 系統會處理每張照片中皮膚反射的紅、綠和藍光之間的差異，以顯示心率、氧飽和度和呼吸率頻等訊息。該程式可以在平板、手提和桌上電腦使用，但程式在光線不足的情況下，未能讀取用戶的身體數據，且只支援 iPhone 8 以上型號的 Apple 手機。

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記者：廖淑瑩