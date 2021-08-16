  • 29°C
香港時間 : 2021816日 (一) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打工仔小心】射波逃不過法眼？　以色列科企研AI程式可抓員工裝病請假

科技 11:31 2021/08/16

分享：

用戶安裝 APP 後，只需望著鏡頭 45 秒，APP 即可讀取其生命跡象，如心跳、氧飽和度和呼吸頻率。（Binah）

將來員工想「射波」恐怕沒有那麼容易！以色列科技公司 Binah 早前開發一款 AI 工具，可以讓企業透過智能電話、電腦遠距監察員工的生命跡象，以確認員工是真的生病，還是裝病請假。

【Apple】AirPods變身體偵測工具？ 研究：AirPods 可判斷用戶呼吸速率

英國《每日郵報》報導，用戶安裝 APP 後，只需望著鏡頭 45 秒，APP 即可讀取其生命跡象，如心跳、氧飽和度和呼吸頻率。APP 透過四周環境或裝置的電筒光源穿透皮膚，並從血管反射到相機，再根據不同數據來計算生命跡象，可以在 10 秒至 1 分鐘內得出結果，讓企業遠距確認員工的健康情況。

【手機充電】iPhone末日？ 歐盟擬9月立法統一充電器標準

Binah 表示，AI 系統可偵測肉眼無法觀察的細微顏色差異，可以看到表皮下方的血液流動情況。鏡頭可以每秒可以捕捉到 30 至 120 張照片，AI 系統會處理每張照片中皮膚反射的紅、綠和藍光之間的差異，以顯示心率、氧飽和度和呼吸率頻等訊息。該程式可以在平板、手提和桌上電腦使用，但程式在光線不足的情況下，未能讀取用戶的身體數據，且只支援 iPhone 8 以上型號的 Apple 手機。

【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人 可於半秒內隨背景改變身體顏色

記者：廖淑瑩

相關文章

【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者
2021/08/13
【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者
【視像會議】Google Meet開放多項新功能　允許最多設定25位共同主持人
2021/08/13
【視像會議】Google Meet開放多項新功能　允許最多設定25位共同主持人

你可能感興趣

【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者
15:00 2021/08/13
【Zoom】Zoom新增「專注模式」　可隱藏會議其他參與者
【視像會議】Google Meet開放多項新功能　允許最多設定25位共同主持人
18:40 2021/08/13
【視像會議】Google Meet開放多項新功能　允許最多設定25位共同主持人
行政管理 創新科技及應用 人工智能 以色列 Apple iPhone

下一篇文章

【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【交通科技】推動城市空中交通　港企研發氫能燃料電池垂直起降飛機（多圖）
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【科技一周回顧】三星推兩款摺機新登場　歐盟擬9月份統一充電器標準
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【智能手機】榮耀Magic 3系列手機正式登場　預載Gmail、Google Play等服務
【財管手機App】「陸香港」智能顧問吸客　藉大灣區跨境理財通拓商機
【財管手機App】「陸香港」智能顧問吸客　藉大灣區跨境理財通拓商機
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
「POPCAT」網頁小遊戲迅速爆紅　引全球網友綫上競賽瘋狂點擊
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色
【機械人】南韓首爾大學研變色龍機械人　可於半秒內隨背景改變身體顏色