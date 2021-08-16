【美國疫情】或每日增20萬確診 重回年初高峰

美國疫情轉趨嚴重，美國國家衛生院院長柯林斯表示，美國或在數周內回升至每日新增20萬宗確診。柯林斯指尚有大批美國人未接種疫苗，相信新增確診者大部分都是未打疫苗人士。柯林斯又透露，當局或短期內決定，是否接種疫苗加強劑。

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柯林斯（Francis Collins）周日（15日）接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，美國的確診數或在未來數周內，重回今年1至2月高位，每日新增20萬宗確診。柯林斯指，現在Delta變種（即印度變種）廣泛傳播，但國內仍有9,000萬人尚未接種疫苗，他們是最容易感染群體。他形容，目前確診數目上升速度十分快，未見封頂跡象。

柯林斯表示，美國當局或在未來數周內決定，是否在今年秋季開始接種疫苗加強劑。柯林斯指有民眾憂慮疫苗效用或會開始削減，加上現時Delta變種肆虐，意味或需接種加強劑。柯林斯透露，當局或從醫護人員及療養中心職員開始，然後再推廣至為長者接種。

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根據美國疾病預防控制中心（CDC）數據，目前約6成美國人最少接種1劑疫苗，近51%已完成疫苗接種。接種率較低地區染疫情況較為嚴重，包括路易斯安那州（Louisiana）、德州、密西西比州（Mississippi）及佛羅里達州。

責任編輯：李俊儀