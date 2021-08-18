【華融危機】中信集團據報承接財政部所持中國華融股份　牽頭注資500億元

▲ 【華融危機】中信集團據報正洽購中國華融 傳國務院已批准

中國華融 （02799） 債務危機下停牌多時，近日傳出中信集團將牽頭入主華融。外電引述消息指，中國華融最大股東財政部擬將全數持股轉至中信集團，由中信集團牽頭的戰略投資者擬出資500億元人民幣，作為華融的補充資本，補充華融資產減值損失後可能的資本金缺口。財政部現持有中國華融61.4%股權。

彭博引述消息指，方案細節尚有變數，但預計最快本周可公布最終方案。

報道引述兩位知情人士稱，現有華融股東所持股權的價值或將受損。從公開資料顯示，華平投資、高盛集團在內的機構於華融2015年上市前買入24億美元股份，華融至今股價累跌67%。

報道指，華融將繼續履行境內外債券到期兌付的責任，視乎華融資產處置進展。另外一位知情人士表示，華融計劃通過出售非主業相關資產回收約500億元資金。

中國華融回應最新傳聞稱，上市公司相關信息以交易所公告為准。

傳中國華融計劃出售螞蟻消費金融股權，螞蟻集團或接貨，看【下一頁】

REDD本周初引述知情人士指，中信集團正洽談成為中國華融的控股股東。據指，國務院已批准了方案，中國華融或會成為中信旗下的子公司，並將包括華融信託、華融金融租賃等7間金融公司出售予戰略投資者。

消息指，中信集團派出的團隊已完成對華融的現場盡職調查，但截至上周中旬，團隊仍未離開華融總部。而且，目前仍未清楚方案的時間表以及其他細節，包括如何處理華融逾200億美元的境外債。

華融及中信集團沒有回應REDD報道。

REDD此前報道，中國華融將於8月披露盈利預警及2020年年報，公司或披露接近1000億元人民幣的減值損失。若上述損失屬實，將超過中國華融自2015年在港上市以來的全部利潤總和。

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編輯：袁諾曦