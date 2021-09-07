【C.E.O.財策精英】宏利分行經理黃錦雯　發掘真我個性　在財策舞台上綻放光芒

每個人都有屬於自己的舞台，只要找對了舞台，定能幹出一番事業，使人生發光發亮。宏利分行經理黃錦雯（Janice）投身財富策劃的大舞台僅僅15個月，已憑絕佳表現，成為享譽業界的MDRT頂尖會員（Top of the Table, Million Dollar Round Table），散發着耀眼光芒，羨煞旁人。

多勞多得更適合自己

入行之前，Janice曾經任職公務員，每日過着穩定但刻板的生活。「於中大的心理學系畢業後，我便依照父母意願投考政府工，並沒有真正想過自己想做什麼。但日子久了，開始發覺這非自己喜愛的工作，我亦彷彿想像不到於同一事業路上過數十年的模樣，於是萌生離職念頭。」

Janice自言喜歡多勞多得的工作，憑勤力賺取回報。「打政府工是穩定的，但一段時間後，我發覺在固有的框架下，我不能更盡情地發揮所長，於是不斷思考自己應該在哪個行業發展，才能成長、得到更多。」為此，她花了不少時間搜集資料，又曾想過創業，終於在宏利分區總監柯煒瑩（Pen）的啟發下，透過「宏利C.E.O. 計劃」成為宏利香港的一員，決意在財富策劃的舞台上追尋理想。

由規律的政府工，突然轉型到變化多端的銷售工作，兩者性質大相逕庭，但Janice很快適應下來，「我不怕忙碌，工作愈繁重就愈做愈起勁，因為這行是一分耕耘一分收穫，看着自己努力的付出能得到相應的回報，就更有推動力要自己做得更好。」

滿足源於客戶讚賞

Janice認為財務策劃工作的滿足感，除了源於金錢回報外，還有來自客戶的讚賞，「記得入行之初，我便是懷着一股幹勁去做。有一次和一位客戶在餐廳傾談，打算幫他做好一份理財策劃建議書。我們一直商討，直至餐廳關門，再轉移陣地到另一地方繼續討論至凌晨十二點多才完成。過程中我一心只想為客戶做一份最合適的建議書，完全忘了時間。完成建議書後，客戶讚揚我身體力行的專業和用心，令我發覺原來得到客戶認同，是很感動的一件事。」

此外，Janice認為能實際看到自己的工作如何影響他人的生命亦為她帶來難以言諭的使命感，「普遍香港人的理財意識較為薄弱，一般市民買股票作短綫投機，他們未必有足夠知識或工具幫自己做好財富策劃。所以，財策行業是大有作為的，並極具價值，我們是以專業服務客戶，為每位客戶計算風險與回報，再按其不同財政狀況度身訂造合適的方案，當他們願意將大部份資金交予我們作財富規劃，我們必須致力協助他們令財富平穩增長，得到充足的生活保障，所以這份工作絕對是任重道遠呢！」

▲ Janice擁有一支懷有相同信念的團隊，成員間氣氛融洽，在互相扶持中一起創造事業高峰。

團隊成員互相扶持學習

目前，Janice已擁有一支同樣充滿拼勁的團隊，成員人數已有十多人，大家互相扶持和學習，一起創造事業高峰，「團隊的名字叫『追夢者』，我們認為成功包含三大元素，首先是在喜歡的事業上打拼，從而獲得理想回報；其次是每個人都有目標和夢想，並努力實踐；第三是大家每日都生活得開心，一起快樂成長。如果三點都做得到，便不枉此生，算是成功了。」

▲ Janice及Pen（右）兩位女強人惺惺相惜，共同在財富管理行業創造豐盛未來。

帶領Janice入行的Pen，同樣是成熟幹練的女強人，她認為Janice具有很多成功的特質，非常適合在這行業發展，「Janice適應力和目標感都極強，執行力又高，當訂立了目標，就會想盡辦法持續去實現，即使過程中遇上挫折，也不會退縮或放棄，堅持直至目標達成。看到她心中的那團火，整個團隊也被帶動起來。其實只要謹記勤力與堅持，不怕辛苦，勇於挑戰，定可在這財富管理行業創造豐盛未來。」

(特約)