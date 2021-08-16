塔利班的來龍去脈 時隔20年重掌阿富汗政權

▲ 塔利班時隔20年後再度執掌阿富汗

塔利班以驚人速度佔奪阿富汗多座城市，更已經進入阿富汗首都喀布爾，已控制總統府。是次為塔利班時隔20年後再度執掌阿富汗，但塔利班於阿富汗的勢力演變來龍去脈究竟是如何？而美軍當年為何會於阿富汗發動戰爭推翻塔利班政權？

塔利班據報已控制總統府 促完全移交政權 【下一頁】

塔利班奪阿富汗首都喀布爾 宣稱戰爭結束（第五版） 【下一頁】

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甚麼是塔利班？

塔利班（Taliban）於阿富汗官方語言普什圖語的意思是指學生，自蘇聯90年代從阿富汗撤軍時於巴基斯坦北部出現。當時由沙特阿拉伯資助的神學院宣講伊斯蘭教遜尼派教義，並從中形成塔利班。

塔利班曾於何時掌權？

塔利班於90年代擴大於阿富汗西南部的影響力，包括於95年佔領阿富汗與伊朗接壤的赫拉特（Herat），更於1年後佔領首都喀布爾並推翻時任總統拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）政權。

塔利班於1996年開始掌權，建立阿富汗伊斯蘭酋長國。塔利班於90年代末控制阿富汗國内近9成地區，直至2001年底倒台。

塔利班掌權期間，僅得巴基斯坦、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國承認其政權合法性。

塔利班掌權期間引起甚麼爭議？

塔利班承諾掌權後嚴格執行伊斯蘭教義，表態支持甚至將伊斯蘭教罰則引進阿富汗，包括公開處謀殺犯或通姦犯、斬下盜竊犯的手腳、要求男子蓄鬚和婦女穿遮蓋全身的長袍。

在文化方面，塔利班掌權期間禁止民眾看電視、電影和聽音樂、反對年滿10歲的女性讀書。塔利班甚至於2001年下令銷毀國内所有佛像，包括位於中部的著名巴米揚大佛也遭塔利班炸毀，當時引起國際震驚。

塔利班再攻下兩腹地 阿富汗政府險守喀布爾 【下一頁】

塔利班當年為何倒台？

因美國於阿富汗發起戰爭。美國2001年發生911恐襲有3,000人喪生。布殊政府當時相信阿爾蓋達組織領袖拉登（Osama bin Laden）策劃襲擊，要求塔利班政府交出在阿富汗境内的拉登但遭拒絕。

美國同年10月於阿富汗展開軍事行動，美方支持的反塔利班武裝分子其後攻入喀布爾，成功推翻塔利班政權。

美國為何撤軍？

美國於阿富汗發動戰爭花費接近1萬億美元，更有數以千計的軍人陣亡。美國和塔利班2018年展開和平談判，並於去年2月達成撤軍協議。

美國總統拜登（Joe Biden）今年4月宣布，所有美軍會於9月前撤軍阿富汗。

責任編輯：鄭錦玲