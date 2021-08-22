【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　死者家屬：蔚來涉嫌助毀、偽造證據一事已獲立案處理（第三版）

▲ 蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍。

蔚來汽車（美﹕NIO）一個月內出現第二宗奪命車禍，事件持續發酵。據新浪最新報道指，命案死者之一，上善若水投資管理創辦人林文欽的家屬表示，蔚來涉嫌幫助毀滅、偽造證據案，已經獲得莆田市公安局涵江分局三江口派出所的受理。

Tesla廣州車禍後起火釀一死，詳見﹕【下一頁】

本月12日，林文欽在駕駛蔚來ES8啟用自動駕駛功能後，發生交通事故不幸逝世，終年31歲。

據內媒報道，在8月12日下午2時，司機林文欽在駕駛蔚來ES8時，啟用自動駕駛功能，其後發生交通事故。內文稱，事主當時啟用的功能為「NOP領航狀態」。林文欽為上善若水投資管理創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人、美一好品牌管理公司創辦人。

報道引述蔚來其後回應有關消息稱，「NOP領航狀態」不是自動駕駛，若後續有調查結果，將向外界同步信息。

網傳車禍現場及蔚來最新回應

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不過，林文欽家屬委托代理案件的律師披露案件進展時表示，蔚來汽車技術人員涉嫌在未經交警的同意下，擅自接觸涉案車輛進行操作。交警周日（15日）已傳喚該技術人員進行筆錄，若發現車輛數據曾被篡改或者毀滅，該名人員或涉刑事犯罪，蔚來公司亦須對是次事故承擔全部責任。

蔚來期後發表聲明指，為確保高速碰撞後的事故車電池安全，當天17點多，蔚來服務人員在事故車停車場進行了斷電作業，該作業本身不會造成數據丟失。從事故發生至今，蔚來一直積極配合相關部門的事故調查工作，公司沒有任何刪改數據的行為，也沒有員工被警方傳喚。

蔚來旗下汽車並非首次出現交通事故。在今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。

翻查過去新聞，是次出事的蔚來ES8先前亦曾出現兩宗自燃事故。在2019年4月及5月，國內分別有兩輛蔚來ES8被發現冒出濃煙，但未出現明火。蔚來董事長李斌當時回應指，「蔚來起火是一個概率事件」，並指電動車的起火概率並不比燃油車高。

（第二版更新蔚來傍晚回應；第三版更新蔚來涉嫌協助毀滅、偽造證據已獲立案受理）

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編輯﹕賴奕羚