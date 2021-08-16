【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查　盤前跌4%

▲ 蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍。

蔚來汽車（美﹕NIO）一個月內出現第二宗奪命車禍，內媒報道，一個公眾號發佈訃告，上周四（12日）一名企業家在駕駛蔚來ES8啟用自動駕駛功能後，發生交通事故不幸逝世，終年31歲。蔚來盤前跌4.3%，現報39.3美元。

Tesla廣州車禍後起火釀一死，詳見﹕【下一頁】

事件持續發酵，港股智能汽車概念股周一（16日）走低，理想汽車（02015）全日跌7.2%，收報106.4元，比亞迪 （01211） 跌7.2%，報253.6元，小鵬汽車 （09868） 跌4.1%，報149.6元。

該文表示，在8月12日下午2時，司機林文欽在駕駛蔚來ES8時，啟用自動駕駛功能，其後發生交通事故。內文稱，事主當時啟用的功能為「NOP領航狀態」。林文欽為上善若水投資管理創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人、美一好品牌管理公司創辦人。

蔚來其後回應有關消息稱，「NOP領航狀態」不是自動駕駛，若後續有調查結果，將向外界同步信息。

▲ 網上流傳事故現場圖片。

不過，周一早上最新消息指，林文欽家屬委托代理案件的律師披露案件進展時表示，蔚來汽車技術人員涉嫌在未經交警的同意下，擅自接觸涉案車輛進行操作。交警周日（15日）已傳喚該技術人員進行筆錄，若發現車輛數據曾被篡改或者毀滅，該名人員或涉刑事犯罪，蔚來公司亦須對是次事故承擔全部責任。

▲ 網上流傳蔚來汽車技術人員接觸事故車輛的現場實拍照片。

蔚來旗下汽車並非首次出現交通事故。在今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。

▲ 今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。

翻查過去新聞，是次出事的蔚來ES8先前亦曾出現兩宗自燃事故。在2019年4月及5月，國內分別有兩輛蔚來ES8被發現冒出濃煙，但未出現明火。蔚來董事長李斌當時回應指，「蔚來起火是一個概率事件」，並指電動車的起火概率並不比燃油車高。

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編輯﹕賴奕羚