  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (一) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍　公司技術人員事後傳涉擅自接觸涉事車輛遭調查

股市 12:38 2021/08/16

分享：

蔚來一個月內發生兩宗奪命車禍。

蔚來汽車（美﹕NIO）一個月內出現第二宗奪命車禍，內媒報道，一個公眾號發佈訃告，上周四（12日）一名企業家在駕駛蔚來ES8啟用自動駕駛功能後，發生交通事故不幸逝世，終年31歲。

Tesla廣州車禍後起火釀一死，詳見﹕【下一頁】

事件持續發酵，港股智能汽車概念股周一（16日）走低，理想汽車 （02015） 半日跌5.1%，中午收報108.8元，比亞迪 （01211） 跌6.7%，報255.2元，小鵬汽車 （09868） 跌3.7%，報150.2元。

該文表示，在8月12日下午2時，司機林文欽在駕駛蔚來ES8時，啟用自動駕駛功能，其後發生交通事故。內文稱，事主當時啟用的功能為「NOP領航狀態」。林文欽為上善若水投資管理創辦人、意統天下餐飲管理公司創辦人、美一好品牌管理公司創辦人。

蔚來其後回應有關消息稱，「NOP領航狀態」不是自動駕駛，若後續有調查結果，將向外界同步信息。

網上流傳事故現場圖片。

不過，周一早上最新消息指，林文欽家屬委托代理案件的律師披露案件進展時表示，蔚來汽車技術人員涉嫌在未經交警的同意下，擅自接觸涉案車輛進行操作。交警周日（15日）已傳喚該技術人員進行筆錄，若發現車輛數據曾被篡改或者毀滅，該名人員或涉刑事犯罪，蔚來公司亦須對是次事故承擔全部責任。

網上流傳蔚來汽車技術人員接觸事故車輛的現場實拍照片。

蔚來旗下汽車並非首次出現交通事故。在今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。

今年7月30日，一輛蔚來EC6電動車在上海浦東碰撞起火燃燒，司機在事故中罹難。

翻查過去新聞，是次出事的蔚來ES8先前亦曾出現兩宗自燃事故。在2019年4月及5月，國內分別有兩輛蔚來ES8被發現冒出濃煙，但未出現明火。蔚來董事長李斌當時回應指，「蔚來起火是一個概率事件」，並指電動車的起火概率並不比燃油車高。

相關文章﹕

【電動車】小鵬汽車7月創最高月度交付紀錄 股價升一成 蔚來7月交付量增長125%

【電動車】蔚來小鵬6月交付量齊創新高 小鵬按年增長逾6倍、蔚來升逾1倍

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

汽車 港股 交通事故 傳統經濟股 比亞迪股份（01211） 理想汽車—W（02015） 餐飲 自動駕駛 小鵬汽車－W（09868）

上一篇文章

【大行報告】李寧獲大行齊升目標價　高盛最牛睇115元　一文看清大行最新預測

下一篇文章

【業績】華置半年盈轉虧蝕3728萬元　恒大股份未變現虧損高達87億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【港股市況】中國數據遜預期港股半日跌196點　美團跌半成、騰訊跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】中國數據遜預期港股半日跌196點　美團跌半成、騰訊跌逾3%（不斷更新）
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底