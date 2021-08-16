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【澳門疫情】澳門周三重開戲院酒吧等娛樂場所　金沙、銀娛股價未受刺激

股市 10:59 2021/08/16

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【澳門疫情】澳門周三（8月18日）重開戲院酒吧等娛樂場所

澳門早前有一家四口感染新冠病毒，一度封鎖賭場以外大部分娛樂場所，隨澳門完成全民檢測後未發現有人感染後，澳門政府宣布，因應新冠肺炎疫情有所緩解，8月18日（周三）起解除關閉戲院、卡拉OK及酒吧等娛樂場所的特別措施。

澳門解封娛樂場所後，澳門博彩股股價未有大刺激，銀娛 （00027） 暫升0.3%、金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 未有升跌，澳博 （00880） 升1%。

澳門上周已宣布，8月10日起放寬與廣東地區通關的要求，由原先需持有12小時新冠核酸陰性證明，重新放寬至持有48小時有效證明，但較7月時僅要求提供7日陰性證明嚴格。

濠賭股大跌至「疫情價」 一文睇清上半年業績 券商列三大風險，可見【下一頁】

澳門政府於8月3日宣布，從8月5日起關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳等娛樂場所。

澳門政府周一早上表示，疫情的傳播風險有所緩解，為逐步恢復社會正常的生產生活秩序，經新型冠狀病毒感染應變協調中心深入評估後，行政長官作出批示，解除關閉部分娛樂場所的特別措施。

澳門政府續指，相關的娛樂場所在恢復營業前，應先做好場所的清潔消毒工作，按照衛生局的防疫指引，嚴格執行查驗健康碼等防疫措施，旅遊局、市政署及體育局也將對相關場所加強巡查。

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編輯：麥德銘

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