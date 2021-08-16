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杜魯多宣布提前大選 力爭民意推復甦政策

環球社會熱點 10:53 2021/08/16

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新冠肺炎疫情隨疫苗出現後，在多地已有緩和，不少政府已著手推動恢復政策。加拿大總理杜魯多宣布，將會在提前舉行大選，希望重新取得民意授權，推動當地新冠疫情的復甦政策。

【新冠疫苗】加拿大強制聯邦僱員接種 最快9月實施 【下一頁】

杜魯多（Justin Trudeau）周日（15日）宣布，已與加拿大總督西蒙 （Mary Simon）會面，正式要求提前解散國會，會在9月20日提前大選，並指將是加拿大的「關鍵及重要時刻」（pivotal, consequential moment），今次選舉將影響未來數十年加拿大的發展。

據現時民調顯示，杜魯多所屬的自由黨雖然能夠獲勝，但仍未可再次成為多數黨，在眾議院順利取得338席。杜魯多今次之所以推動提前大選，正因為現時他所領導的政黨未在眾議院成為多數黨，難以完全推行自由黨屬意的疫後恢復政策。而自由黨選擇利用補貼，希望盡量減緩疫情對經濟及民眾的影響，但此舉讓加拿大政府債務及預算赤字創下新高。

加拿大擬推出疫苗護照 方便出國旅遊 【下一頁】

反對派保守黨黨魁歐圖爾（Erin O'Toole）則批評，杜魯多在加拿大面臨第4波疫情威脅時提前大選，將會阻礙對抗疫情，直指現時不應冒險爭取政治利益。保守黨揚言，若杜魯多今次重新成為多數黨，加拿大數代人將面臨沉重債務壓力。

責任編輯：吳漢培

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