【電動車】車股跌幅擴大　比亞迪挫逾7%、理想汽車潛水近一成

▲ 【電動車】財政部擬出台政策支持新能源汽車領域 比亞迪反挫6%

車股領跌，財政部擬出台政策支持新能源汽車領域，但消息未支持車股，電動車股及傳統車股股價齊跌。比亞迪 （01211） 跌幅擴大，現挫7.5%，最新報252.8元；小鵬汽車 （09868） 現跌5.1%，最新報148.1元；半新股理想汽車 （02015） 繼續潛水，現跌6.8%﹐最新報106.8元，較招股定價低9.5%，盤中低見105.3元；恒大汽車 （00708） 現跌1.9%，最新報13.14元；贛鋒鋰業 （01772） 現報149元，跌7.4%。

傳統車股方面，吉利 （00175） 現挫7.2%，報26.4元；長城汽車 （02333） 現跌5.5%，最新報32.7元；耐世特 （01316） 現跌6.2%，最新報10.26元。

財政部正牽頭起草《關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，擬充實完善一系列財稅支持政策，積極構建有力促進綠色低碳發展的財稅政策體系，引導帶動更多政策和社會資金支持綠色低碳發展。中央財政將繼續大力支持科研院所開展新能源汽車領域科技創新。通過基本科研業務費等，支持新能源汽車領域相關中央級科研院所開展自主選題研究。

財政部又稱，將積極配合有關部門，進一步完善內地綠證核發交易管理機制和碳排放權交易機制，通過綠證和碳排放權交易合理補貼新能源環境效益，為新能源健康發展提供有力支撑。

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編輯：吳敏芳