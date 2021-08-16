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【電動車】財政部擬出台政策支持新能源汽車領域　比亞迪反挫6%

股市 10:49 2021/08/16

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【電動車】財政部擬出台政策支持新能源汽車領域　比亞迪反挫6%

財政部正牽頭起草《關於財政支持做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，擬充實完善一系列財稅支持政策，積極構建有力促進綠色低碳發展的財稅政策體系，引導帶動更多政策和社會資金支持綠色低碳發展。中央財政將繼續大力支持科研院所開展新能源汽車領域科技創新。通過基本科研業務費等，支持新能源汽車領域相關中央級科研院所開展自主選題研究。

不過，電動車股今日不升反跌，比亞迪 （01211） 現挫6.5%，最新報255.6元；小鵬汽車 （09868） 現跌3.3%，最新報150.9元；半新股理想汽車 （02015） 繼續潛水，現跌4.8%﹐最新報109.1元，較招股定價低7.5%；贛鋒鋰業 （01772） 現報151.5元，跌5.9%。

財政部又稱，將積極配合有關部門，進一步完善內地綠證核發交易管理機制和碳排放權交易機制，通過綠證和碳排放權交易合理補貼新能源環境效益，為新能源健康發展提供有力支撑。

相關文章：【電動車】寧德時代擬定增集資最多582億元人幣　投放鋰電池生產力（第二版）

【Tesla對手】電動車企Rivian擬於美國德州設新廠房　亞馬遜福特為股東

【電動車】拜登將簽署行政命令　目標2030年電動車銷量佔比達5成

編輯：吳敏芳

港股 理想汽車—W（02015） 比亞迪股份（01211） 碳中和 汽車 新能源 小鵬汽車－W（09868） 贛鋒鋰業（01772）

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