  • 28°C
香港時間 : 2021816日 (一) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米MIX 4】小米MIX 4開售1分鐘　銷售額突破3億元人民幣　

股市 11:00 2021/08/16

分享：

官方微博周一（16日）表示，小米MIX4開賣的1分鐘內，銷售額便突破3億元人民幣。

小米 （01810） 發表新手機產品小米MIX 4，小米手機微博周一（16日）表示，小米MIX4開賣的1分鐘內，銷售額便突破3億元人民幣。小米周一仍跌1.8%，最新報25元，成交額達10.4億。

小米MIX 4詳情可見﹕【下一頁】

官方微博周一（16日）表示，小米MIX4開賣的1分鐘內，銷售額突破3億元人民幣。

小米MIX 4主打採用CUP全面屏，該技術共花了3年時間研發，研發成本超過5億元人民幣，並超過100位工程師參與。CUP全面屏100%全像素顯示，精度達到400ppi，同時是一塊6.67吋AMOLED微曲柔性屏。

售價方面，小米MIX4 8GB+128GB售價4,999元、8GB+256GB售價5,299元、12GB+256GB售價5,799元、12GB+512GB售價6,299元。

以最低階版本計，銷售額3億元相當於賣出約6萬部，以最高階版本，就相當於約4.76萬部。

另外，8月16日是小米手機十周年，小米集團主席雷軍亦在微博發表帖文表示，在這十年以來，從小米1到小米11，MIX1到MIX3，小米合共推出13款手機，「構成了小米的十年」。

雷軍亦在微博表示，在十年前，小米僅為一間初創公司，當時推出小米手機第一代，首款旗檻手機定價1999元，並只於網上銷售，但「不可思議的事情發生了」，在該手機第一次預訂量高達30萬台，最後在12月17日，小米才完成第一批的所有訂單。

更多【新經濟股】文章

相關文章﹕

【小米股價】雷軍：小米目標3年成為全球第一 贈送小米首批用戶人均1999元紅包

【小米股價】小米手機銷量第二季超蘋果成全球第二　雷軍：夢幻般成就、股價升逾4%

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯﹕賴奕羚

港股 小米集團－W（01810） 雷軍 MIX 小米

上一篇文章

【疫苗優惠】國泰航空疫苗抽獎8月16日起報名　大獎為A321neo私人派對、另送2000萬里數（附網址連結）

下一篇文章

【澳門疫情】澳門周三重開戲院酒吧等娛樂場所　金沙、銀娛股價未受刺激
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升38點　騰訊音樂失10美元關　滴滴再跌6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升38點　騰訊音樂失10美元關　滴滴再跌6%（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘