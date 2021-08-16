大市突圍找出國策利好板塊

內地教育雙減政策7月下旬出台，加上下半年內地對科技行業的整治力度加大的背景下，引發市場對其他受政策潛在影響行業出現嚴格監管的擔憂，投資者看不清內地的政策走向選擇先行離場，導致港股連日大跌，陰霾籠罩大市。雖然隨後官媒對市場擔憂問題進行回應，政策認知糾偏，投資者情緒才略為修復。我們認為這次教育監管政策極為嚴格的主因是教育行業有其“公益”非營利的特殊性，在新生代生育意願下降及人口老齡化之下，政策出台背後原因希望降低育兒成本，增加人民生育的意願，長遠來說對國家整體戰略有深遠影響。

雖然內地近期政策的出台看似 「不似預期」 ，但我們發現絕大部分行業政策都是立足於長遠的規範性政策，而非外資投資者所擔憂的顛覆性政策。其中，共同富裕接棒全面小康成為政策重點，核心在於提升居民幸福感而非均貧富，包括降低民生剛需領域支出的成本，如住房、教育、醫療、養老等，但這些與鼓勵消費升級並不矛盾。因此，其他大部分消費領域在一定程度上可以滿足人民對美好生活的需求，當然行業的規範和整頓是必然，但如教育政策的極端性擴大至其他領域出現整個行業極端打壓的機會率則比較低。

8 月 3 日，內地文章發表關於對遊戲行業未成年人監管的文章，同日國務院發佈全民健身計畫。8月5日，亦有文章提到關於需要加強對母乳代用品營銷行為的規範。正所謂 「青年興則國家興，青年強則國家強」，遊戲監管是防止青少年沉迷遊戲；推動全民健身從正面看為全民健康，亦可減少醫療負擔；而加強對母乳代用品營銷行為規範則希望支持母乳餵養。以上政策無疑希望提升國民身心素質及優化育兒環境，達至長遠的規範性政策。當然，在近期政策密集出台的背景下，預期投資者對網上遊戲、網絡視頻、盲盒、彩票、煙草相關等板塊仍存政策出台憂慮。

除民生政策外，綠色產業政策也是市場下半年關注重點之一。7 月底的政治局會議召開繼續強調雙碳目標，表示「統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，儘快出台2030年前碳達峰行動方案」。預計後續 1+N 頂層設計檔有望加速出台。亦由於碳達峰、碳中和的實現離不開清潔能源的使用，也離不開新能源汽車的大力推廣，會議亦強調“支持新能源汽車加快發展”，因此預計後續相關配套支持政策將陸續出台，碳中和及新能源相關板塊在三、四季度將仍然是市場焦點。