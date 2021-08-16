【未懼中概股】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度　大手建倉蔚來

▲ 【美股焦點】「量化之王」文藝復興科技上季近清倉百度 大手建倉蔚來

管理世界最大量化對沖基金的文藝復興科技基金提交第二季度13F文件顯示，該基金上季大手減持百度（09888；美：BIDU）及Tesla（美：TSLA），並大手筆建倉蔚來（美：NIO）。與近期科技股女股神Cathie Wood近期不斷減持中概股的操作有所不同。

資料顯示，上一季度第七大持倉百度接近被清倉，Tesla在連續第二個季度被文藝復興大幅度減持。其頭三大持倉依舊是製藥企業諾和諾德（美：NVO）、網絡服務公司威瑞信（美：VRSN）和Zoom（美：ZM）。 英偉達（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）和新冠疫苗龍頭股Moderna（美：MRNA）本季度躋身前十大持倉。

另外，蔚來汽車是上季度文藝復興最大手筆的建倉，涉529萬股。其他過億美元的建倉操作還有工程設備龍頭卡特彼勒（Caterpillar）（美：CAT）和本周遭到分析師質疑「周期見頂」的美光科技（美：MU）。被散戶熱炒的遊戲驛站（美：GME）亦獲得60萬股的開倉。中概股富途（美：FUTU）、陸金所（美：LU）、荔枝（美：LIZI）、貝殼（美：BEKE）也出現在了文藝復興的最新持倉中。

Cathie Wood減持中概股步伐未止 但不會「拒諸門外」【下一頁】

在醫藥板塊方面，隨著變種病毒在全球蔓延，文藝復興也顯著增強了相關概念股的配置。除了Moderna外，基金本季度新開倉輝瑞（美：PFE）（236萬股）、BioNTech（美：BNTX）（32.8萬股），強生（美：JNJ）也獲得了174萬股的加倉。

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編輯：吳敏芳