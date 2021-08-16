【監管跌市】官媒批遊戲業「肆意篡改歷史」　遊戲股續跌、騰訊半日跌3%

內地官媒再批遊戲行業，中央廣播電視台新聞網站「央廣網」發表評論文章指，有網絡遊戲肆意篡改歷史，錯誤改編歷史或容易引起「歷史觀、民族觀、國家觀和文化觀的誤導」。該文表示，網絡遊戲行業必須加強自律，對「跑偏了」的網絡遊戲持「零容忍」態度。

遊戲股續跌，騰訊 （00700） 周一低開1.4%，開市報463.6元，低見450元，半日跌3.2%，中午收報455.2元，成交額達68.5億。網易 （09999） 跌4.4%，報135.8元。中手游 （00302） 跌2.2%，現報4.06元。金山軟件 （03888） 跌1.8%，報36.5元。

該評論文章指，有網絡遊戲把歷史人物岳飛設計成投降者形象，並把秦檜定位成高等級的遊戲人物。文章批評，遊戲作為歷史和文化傳播的載體，容易潛移默化影響參與者的思想和判斷，從而被動接受經人為「加工」的歷史，肆意篡改歷史的網絡遊戲「是一種劣質而有害的文化傳播」。

該文亦指，網絡遊戲主要玩家的青少年，網絡遊戲行業須加強自律，相關從業人員對國家歷史亦應有基本的尊重和散畏，堅守創作底線。

▲ 文章所批評的遊戲為椰島遊戲工作室推出的《江南百景圖》。

文章所批評的遊戲為椰島遊戲工作室推出的《江南百景圖》。事件起源於上星期，其官方微博公佈新增遊戲人物「閑人」岳飛的人物立繪。在設計圖中，岳飛被設計成赤祼上身，牽羊免冠的樣子，疑似映射中國古代戰敗投降的儀式（肉袒牽羊）。相比之下，秦檜、魏忠賢等受爭議的歷史人物卻被設計成遊戲最高等級別「天級」人物，因此引起網民熱議。

▲ 在設計圖中，岳飛被設計成赤祼上身，牽羊免冠的樣子，疑似映射中國古代戰敗投降的儀式（肉袒牽羊）。

《江南百景圖》其後在上周三（11日）發表公告解釋，岳飛是屬於「十二生肖閑人系列」人物，在該系列的人物中，本身制作組的初始思路是圍繞十二生肖主題展開，讓一些歷史人物「在田園享受閑情雅致的生活」，人物身邊會有與其生肖對應的小動物陪伴，而岳飛屬於系列中的羊屬相，因此出現了羊。

制作組又稱，考慮到岳飛是一代名將，終生奔波於保家衛國，故將他選為羊屬相，希望岳飛在遊戲中可以「享受平靜安逸的生活」。

▲ 《江南百景圖》其後在上周三（11日）發表公告解釋。

不過，有關回應續引來網民不滿。當天晚上，官方微博宣佈，岳飛形象已被更改成手執長矛的將軍形象，並向網民致歉，惟遊戲商最終未能平息事件，更引來官媒發文批評。

▲ 官方微博宣佈，岳飛形象已被更改成手執長矛的將軍形象，並向網民致歉。

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編輯﹕賴奕羚