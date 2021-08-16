【港股市況】黑期跌約58點　道指期貨跌122點（不斷更新）

道指上周五收市升15點，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數今早料輕微高開約14點，恒指料開報26406點。滙豐 （00005） ADR折合報44.27元，升0.07元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報468.77元，跌1.43元或0.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報26361點，升51點或0.2%。

【09：01】黑期跌約58點，報26393點；道指期貨跌122點，報35393點。

【07：45】港股ADR收報26406點，升14點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.27元，升0.07元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報468.77元，跌1.43元或0.3%。

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【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

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責任編輯︰梁浩碩