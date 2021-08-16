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【港股市況】恒生指數低開26點後反覆偏軟　舜宇績前跌逾6%（不斷更新）

股市 10:05 2021/08/16

分享：

道指上周五收市升15點，港股今早輕微低開。恒生指數開報26365點，跌26點。恒生科技指數跌0.4%，報6562點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升1%；創科 （00669） 再升0.7%破頂。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【藍籌業績】兩成藍籌本周公布業績 聚焦友邦騰訊

【大行看法】張憶東：互聯網政策明朗前港股仍被壓制　但迎投資好機會　配置應「以長打短」

即市走勢︰

【10：05】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見458.4元。

【10：00】百度 （09888） 跌逾4%，低見147元。監管文件顯示，「大鱷」索羅斯（George Soros）第1季趁Archegos基金爆倉時買入的多隻中概股，如百度及騰訊音樂（美：TME）等，已於第2季全數清倉。

【金融大鱷】索羅斯上季清倉Archegos爆倉股　增持亞馬遜

【09：56】贛鋒鋰業 （01772） 跌近7%，低見149.2元。

【09：55】招行 （03968） 績後跌逾1%，低見63.45元。招行上半年歸屬股東淨利潤按年增長22.82%，至611.5億元人民幣。

【業績｜內銀股】招商銀行上半年盈利增長22.8%　不良貸款率降至1.01%

【09：52】舜宇 （02382） 將公布業績，股價績前跌逾6%，低見207元。

【09：50】友邦 （01299） 撐市，股價升逾1%，高見94.8元。

【09：46】車股下跌，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌逾2%。

【09：45】萬科海外 （01036） 發盈喜，錄得上半年盈利升不少於390%，股價造好升25%，破頂高見3.49元。

【盈喜】萬科海外料上半年多賺不少於3.9倍　股價升25%破頂

【09：43】理想汽車 （02015） 股價續跌半成，破底低見106.1元再創上市後新低。

【09：37】ATMX向下，其中以騰訊 （00700） 跌幅最大，股價跌2%。官媒《央廣網》最新評論文章指出，要對肆意篡改歷史的網絡遊戲「零容忍」。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌逾1%。

【09：37】港股再轉跌約百點，報26289點，跌101點；科指跌1.6%，報6482點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 股價跌逾7%，破底低見561元。

【09：32】Bitcoin比特幣周末曾升至48000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖公司 （01357） 升逾1%。

【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【09：31】東岳 （00189） 早段升7%，破頂高見19.3元。

【09：30】港股開市後轉升約35點，報26425點。

【09：25】人行開展1年期MLF操作6000億元人民幣，操作利率2.95%。

【09：22】恒生指數開報26365點，跌26點。恒生科技指數跌0.4%，報6562點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升1%；創科 （00669） 再升0.7%破頂。

【09：13】期指開報26361點，升51點或0.2%。

【09：01】黑期跌約58點，報26393點；道指期貨跌122點，報35393點。

【07：45】港股ADR收報26406點，升14點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.27元，升0.07元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報468.77元，跌1.43元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

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