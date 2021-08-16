【恒指夜期+北水】北水走資56億　25億沽騰訊　夜期升24點（不斷更新）

官媒再批評網絡遊戲行業，互聯網監管陰霾持續，科技股全綫向下，亦成為北水走資重點。北水連續第三個交易日走資，今日走56.3億元，其中首三位為騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） ，分別錄得25.4億、8.5億及5.2億元淨流出。

北水資金流向：

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中國經濟數據全遜預期，港股今早低開26點後，大市走勢反覆向下，科技股拖累下，大市午後曾跌逾300點下試2600點水平。恒生指數收報26181點，跌210點，成交1339億元。恒生科技指數跌2.6%，報6420點。科技股、車股下跌，美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾7%；吉利 （00175） 跌逾6%；創科 （00669） 續升逾3%再破頂。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【18：00】恒指夜期升24點，報26112點，低水69點。

【16：10】恒生指數收報26181點，跌210點，成交1339億元。恒生科技指數跌2.6%，報6420點。科技股、車股下跌，美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；比亞迪 （01211） 跌逾7%；吉利 （00175） 跌逾6%；創科 （00669） 續升逾3%再破頂。

【16：00】恒生指數U盤前跌224點，報26166點。

【15：35】眾安在綫 （06060） 止跌反彈近2%，高見37.95元。

【監管跌市】眾安1個月高位挫近3成 大和平反：傳媒報道誤導

【15：30】快手 （01024） 尾市跌逾半成，低見75.85元上市後新低。

【15：22】大市尾市跌幅略收窄至約220點，報26171點；科指跌2.6%，報6417點。

【15：07】順騰 （00932） 升逾三成，高見0.239元，暫為升幅最大股份。

【15：04】非凡中國 （08032） 半年純利33.8億元按年升239.8%，派特息每股0.133仙，股價升逾7%，高見1.53元。

【15：00】上證微升1點或0.03%；深證跌0.7%；創業板指跌1.3%。

【14：54】科指跌近3%，報6396點，恒指跌311點，報26080點。

【14：50】中國玻璃 （03300） 升近9%，破頂高見4.28元。根據聯交所早前資料顯示，中玻獲大股東施丹紅於8月11日增持，以場內平均價3.32元增持好倉439萬股，佔總股本0.2%。

【14：41】除比亞迪 （01211） 外，吉利 （00175） 跌幅亦擴大至逾7%，低見26.3元。

【14：33】華潤水泥 （01313） 逆市升逾2%，高見7.76元。潤泥中期純利約36.3億元，跌13.3%，派中期股息24仙。星展將其評級升至「持平」，目標價維持7.7元。

【14：29】嗶哩嗶哩 （09626） 跌8%，破底低見553.5元；快手 （01024） 跌4%，破底低見76.5元。

【14：24】聯想 （00992） 逆市升近4%，股價高見8.26元。

【14：14】港交所 （00388） 跌近3%，低見486.2元，成交15.8億元。

【14：13】比亞迪 （01211） 跌幅擴大至近8%，低見251.4元。

【14：11】大市跌幅午後擴大至逾300點，跌穿26100點水平，低見26069點，最新報26078點，跌313點；科指跌2.8%，報6401點。

【13：42】大市跌約250點，報26141點，下試日內低位26101點。

【13：35】海豐國際半年多賺3倍、中期息增3.5倍至1元 股息率增至5.4厘

【13：30】先瑞達醫療6669暫錄孖展412億 超額認購251倍

【13：24】創科 （00669） 升幅進一步擴大至3%，高見171元破頂，成交375萬元。

【13：24】App Annie料全年全球移動遊戲支出達1200億美元 騰訊成上半年全球最吸金公司

【13：15】創科 （00669） 績後連日造好，股價最新升逾2%，破頂高見169.9元。

【13：12】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 升0.7%；新世界 （00017） 升0.8%；信置 （00083） 升1%；長實 （01113） 升0.6%。

【13：11】科技股午後續向下，美團 （03690） 跌5%；騰訊 （00700） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【13：07】李寧 （02331） 獲大行齊升目標價，股價逆市升逾2%，高見90.6元；安踏 （02020） 升逾1%；特步 （01368） 則跌逾1%。

【13：00】港股午後初段跌約185點，報26205點。科指跌2.3%，報6435點。

【12：52】滙豐斥45億收購AXA新加坡業務 完成整合後即可貢獻盈利

【12：50】華置半年盈轉虧蝕3728萬元 恒大股份未變現虧損高達87億元

【12：43】李寧獲大行齊升目標價 高盛最牛睇115元 一文看清大行最新預測

【12：00】恒生指數半日跌196點，報26195點，成交719億元，恒生科技指數跌2.4%，報6431點。科技股、車股下跌，比亞迪 （01211） 跌逾6%；美團 （03690） 跌半成；騰訊 （00700） 跌逾3%；友邦 （01299） 逆市升逾1%。

【11：56】傳小米汽車總部及首座工廠基本確定落戶北京

【11：43】恒指中午收市前跌約240點，報26150點；科指跌2.5%，報6420點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.4%；深證跌0.3%；創業板指跌0.7%。

【11：27】比亞迪 （01211） 跌逾6%；吉利 （00175） 跌近6%；長汽 （02333） 跌逾4%；廣汽 （02238） 跌0.1%。

中國汽車工業協會根據旬報數據整理顯示，8月上旬，11家重點企業汽車生產完成31.2萬輛，按年下降 34%。

【11：29】中信集團據報正洽購中國華融 傳國務院已批准

【11：16】恒指跌幅再擴至200點，報26191點；科指跌2.3%，報6439點。

【11：04】中資金融股逆市上升，建行 （00939） 、工行 （01398） 升0.9%；中行 （03988） 升0.4%；農行 （01288） 升逾1%。內險股國壽 （02628） 、平保 （02318） 、太保 （02601） 升逾1%；財險 （02328） 升0.3%。

【11：02】小米MIX 4開售1分鐘 銷售額突破3億元人民幣

【11：00】濠賭股個別發展，其中藍籌股銀娛 （00027） 升0.1%；金沙 （01928） 升0.2%。澳門政府宣布，周三 18日零時起解除關閉部分娛樂場所的特別措施。

【澳門疫情】澳門周三重開戲院酒吧等娛樂場所 金沙、銀娛股價未受刺激

【濠賭股】濠賭股大跌至「疫情價」 一文睇清上半年業績 券商列三大風險

【10：54】碧生源 （00926） 績後跌逾兩成，低見0.35元。碧生源中期純利按年增長1.8倍，至2643萬元人民幣，不派中期股息。

【10：51】財政部擬出台政策支持新能源汽車領域 比亞迪反挫6%

【10：48】金融股撐市，友邦 （01299） 升逾1%；滙豐 （00005） 升近0.5%。

【10：45】內房股逆市向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升3%；碧桂園 （02007） 升近0.5%；雅居樂 （03383） 升0.9%。

【10：43】恒指跌幅收窄至約145點，報26246點，曾低見26101點；科指跌2.2%，報6442點。

【10：37】中資電訊股個別發展，中移動 （00941） 逆市升逾1%；聯通 （00762） 升0.9%；中電信 （00728） 則跌近1%。

【10：32】官媒再批遊戲業「肆意篡改歷史」 遊戲股續跌、騰訊跌4%

【10：31】bossini 堡獅龍國際 （00592） 績後跌逾4%，低見0.63元。堡獅龍全年淨虧損由去年同期的3.67億元收窄至1.55億元，不派息。

【業績│零售股】bossini全年虧損收窄至1.55億元 同店銷售插18%

【10：28】快手 （01024） 跌逾2%，低見78.1元再創上市後新低。

【10：19】美團 （03690） 領跌下，大市最新跌逾200點，跌約215點，報26175點。

【10：18】美團 （03690） 跌幅擴大至6%，低見218.8元。

【10：15】港股最新跌逾百點，恒指跌約130點，報26260點；科指跌1.9%，報6466點。

【10：13】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌幅擴大至3%，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【10：09】中國經濟數據公布後，恒指跌約65點，報26325點。科指跌1.6%，報6482點。

【10：07】中國7月社會消費品零售總額按年增長8.5%，預期增長10.9%；工業增加值按年增長6.4%，預期增長7.9%；1-7月城鎮固定資產投資按年升10.3%，預期增長11.3%。

【10：05】騰訊 （00700） 跌幅擴大至逾2%，低見458.4元。

【10：00】百度 （09888） 跌逾4%，低見147元。監管文件顯示，「大鱷」索羅斯（George Soros）第1季趁Archegos基金爆倉時買入的多隻中概股，如百度及騰訊音樂（美：TME）等，已於第2季全數清倉。

【金融大鱷】索羅斯上季清倉Archegos爆倉股 增持亞馬遜

【09：56】贛鋒鋰業 （01772） 跌近7%，低見149.2元。

【09：55】招行 （03968） 績後跌逾1%，低見63.45元。招行上半年歸屬股東淨利潤按年增長22.82%，至611.5億元人民幣。

【業績｜內銀股】招商銀行上半年盈利增長22.8% 不良貸款率降至1.01%

【09：52】舜宇 （02382） 將公布業績，股價績前跌逾6%，低見207元。

【09：50】友邦 （01299） 撐市，股價升逾1%，高見94.8元。

【09：46】車股下跌，比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾3%；吉利 （00175） 跌逾2%。

【09：45】萬科海外 （01036） 發盈喜，錄得上半年盈利升不少於390%，股價造好升25%，破頂高見3.49元。

【盈喜】萬科海外料上半年多賺不少於3.9倍 股價升25%破頂

【09：43】理想汽車 （02015） 股價續跌半成，破底低見106.1元再創上市後新低。

【09：37】ATMX向下，其中以騰訊 （00700） 跌幅最大，股價跌2%。官媒《央廣網》最新評論文章指出，要對肆意篡改歷史的網絡遊戲「零容忍」。另外，阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 跌0.4%；小米 （01810） 跌逾1%。

【09：37】港股再轉跌約百點，報26289點，跌101點；科指跌1.6%，報6482點。

【09：34】嗶哩嗶哩 （09626） 股價跌逾7%，破底低見561元。

【09：32】Bitcoin比特幣周末曾升至48000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾4%；雄岸科技 （01647） 升0.4%；美圖公司 （01357） 升逾1%。

【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

【09：31】東岳 （00189） 早段升7%，破頂高見19.3元。

【09：30】港股開市後轉升約35點，報26425點。

【09：25】人行開展1年期MLF操作6000億元人民幣，操作利率2.95%。

【09：22】恒生指數開報26365點，跌26點。恒生科技指數跌0.4%，報6562點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；友邦 （01299） 逆市升1%；創科 （00669） 再升0.7%破頂。

【09：13】期指開報26361點，升51點或0.2%。

【09：01】黑期跌約58點，報26393點；道指期貨跌122點，報35393點。

【07：45】港股ADR收報26406點，升14點或近0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報44.27元，升0.07元或近0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報468.77元，跌1.43元或0.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國消費者信心跌至2011年以來新低；市場對儲局提早加息的預期降溫，道指上周五收市升15點，報35515點；標指升7點，報4468點，納指升6點，報14822點。

【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？

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責任編輯︰梁浩碩