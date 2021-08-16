▲ 【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元 分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

Bitcoin比特幣於7月低位開始出現反彈，比特幣周末曾升至48000美元水平，周一最新於47000美元。分析指，比特幣今輪反彈缺少了以往行情的一個重要特點槓桿。一旦槓桿出現，比特幣升至10萬美元的目標是非常合理。

截至早上7時54分，根據coindesk平台數據，比特幣報47074美元，以太幣報3308美元，升1.3%；狗狗幣報0.339845美元，升16.3%。

FRNT Financial聯合創始人兼執行長Stephane Ouelette指，未見槓桿可能意味交易員並未確信比特幣今輪反彈是一次真正的突破行情，不過認為上升行情中的槓桿部分會稍後出現，若是如此，10萬美元目標是非常合理。

Stephane Ouelette指，上次看到這種幾無槓桿的狀況時，比特幣還沒到20000美元，直到比特幣升至40000美元，槓桿參與，並刺激比特幣價格達至65000美元。

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責任編輯︰梁浩碩