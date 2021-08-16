  • 27°C
香港時間 : 2021816日 (一) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

股市 08:09 2021/08/16

分享：

【Bitcoin】比特幣周末曾升至48000美元　分析︰若出現槓桿升至10萬美元非常合理

Bitcoin比特幣於7月低位開始出現反彈，比特幣周末曾升至48000美元水平，周一最新於47000美元。分析指，比特幣今輪反彈缺少了以往行情的一個重要特點槓桿。一旦槓桿出現，比特幣升至10萬美元的目標是非常合理。

截至早上7時54分，根據coindesk平台數據，比特幣報47074美元，以太幣報3308美元，升1.3%；狗狗幣報0.339845美元，升16.3%。

FRNT Financial聯合創始人兼執行長Stephane Ouelette指，未見槓桿可能意味交易員並未確信比特幣今輪反彈是一次真正的突破行情，不過認為上升行情中的槓桿部分會稍後出現，若是如此，10萬美元目標是非常合理。

Stephane Ouelette指，上次看到這種幾無槓桿的狀況時，比特幣還沒到20000美元，直到比特幣升至40000美元，槓桿參與，並刺激比特幣價格達至65000美元。

【Bitcoin】比特幣一度重上46000美元、24小時內升逾6%　以太坊升至3100美元

【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣似數字黃金　可令資產配置更分散化

【bitcoin】摩根大通據報向私銀客戶推薦比特幣投資基金

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結 

責任編輯︰梁浩碩

虛擬貨幣 比特幣

下一篇文章

【盈喜】萬科海外料上半年多賺不少於3.9倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】富豪國際酒店集團推200萬抽獎開始登記　大獎為富薈酒店一年住宿
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【恒指夜期+ADR】夜期升38點　騰訊音樂失10美元關　滴滴再跌6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升38點　騰訊音樂失10美元關　滴滴再跌6%（不斷更新）
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【英鎊定存】大行罕有勁加英鎊定存息 冠全城最高達10.5厘
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【濠賭股】濠賭股大跌至「疫情價」　一文睇清上半年業績　券商列三大風險
【濠賭股】濠賭股大跌至「疫情價」　一文睇清上半年業績　券商列三大風險