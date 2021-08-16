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【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？

股市 06:29 2021/08/16

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（1）友邦 （01299） 及騰訊 （00700） 本周將公布業績，市場期望不高，料業績表現一般，不過，由於市場預期低，例如綜合市場預期，騰訊上季經調整純利按年僅增長9%，令「爆冷」的機會增加；股價方面，友邦處90至95元水平區間橫行，騰訊將440至490元水平橫行，業績表現成為股價的推動力量。

即睇港股開市9點半重點：

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【藍籌業績】兩成藍籌本周公布業績 聚焦友邦騰訊

【大行看法】張憶東：互聯網政策明朗前港股仍被壓制　但迎投資好機會　配置應「以長打短」

（2）港股夜期時段，經常就美國收水的消息波動，周四凌晨2時公布儲局議息會議紀錄，加上下周儲局年會，市場預期期間會對收水有啟示

【本周外圍焦點】FOMC周四公布貨幣政策會議紀錄　業績盯騰訊音樂、NVIDIA

（3）華爾街大鱷持中概股預期都會損手，索羅斯基金想趁其他基金爆倉執「平貨」，怎料持貨僅一季便要清倉。

【金融大鱷】索羅斯上季清倉Archegos爆倉股　增持亞馬遜

（4）券商瑞信指，賭股有三大風險，第一復甦難料，第二是監管，第三是賭客變旅遊，限制增長。

【濠賭股】濠賭股大跌至「疫情價」　一文睇清上半年業績　券商列三大風險

（5）公案當局最新指，無強姦、無迫出差、無迫飲酒。

【阿里巴巴】阿里女員工遭性侵 公安：無證據曾發生強姦

（6）《反外國制裁法》重點是金融機構的應對。

陳茂波﹕《反外國制裁法》在港實施「會充份考慮香港的實際情況」　料最新失業率回落

（7）本港經濟處復甦步伐，但仍小心防備變種病毒。

【香港經濟】專家料今年本港GDP最樂觀升7.4% 較財政司司長最新估計樂觀

（8）專家料人幣定存加息潮將持續至月底，因拆息高企難下，離岸一周拆息皆超逾3厘。

【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底

（9）馬斯克雖然薪酬為零，但收取購股權獎勵，價值達363億美元。

【億萬富豪】Tesla公布Elon Musk去年零月薪 但累獲市值363億美元認股權

港股ADR及美股上市周收市：

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記者:譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 傳統經濟股 新經濟股 友邦保險（01299） 騰訊控股（00700）

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