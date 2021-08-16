【開市9點半】騰訊周三業績 料上季多賺9% 預期低或令業績容易爆冷？

（1）友邦 （01299） 及騰訊 （00700） 本周將公布業績，市場期望不高，料業績表現一般，不過，由於市場預期低，例如綜合市場預期，騰訊上季經調整純利按年僅增長9%，令「爆冷」的機會增加；股價方面，友邦處90至95元水平區間橫行，騰訊將440至490元水平橫行，業績表現成為股價的推動力量。

即睇港股開市9點半重點：

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（2）港股夜期時段，經常就美國收水的消息波動，周四凌晨2時公布儲局議息會議紀錄，加上下周儲局年會，市場預期期間會對收水有啟示

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（3）華爾街大鱷持中概股預期都會損手，索羅斯基金想趁其他基金爆倉執「平貨」，怎料持貨僅一季便要清倉。

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（4）券商瑞信指，賭股有三大風險，第一復甦難料，第二是監管，第三是賭客變旅遊，限制增長。

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（5）公案當局最新指，無強姦、無迫出差、無迫飲酒。

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（6）《反外國制裁法》重點是金融機構的應對。

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（7）本港經濟處復甦步伐，但仍小心防備變種病毒。

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（8）專家料人幣定存加息潮將持續至月底，因拆息高企難下，離岸一周拆息皆超逾3厘。

【人民幣定期存款】一年人民幣定存最高2.7厘 專家料加息潮持續至月底

（9）馬斯克雖然薪酬為零，但收取購股權獎勵，價值達363億美元。

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港股ADR及美股上市周收市：

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記者:譚志偉